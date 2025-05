Tyra Grant: “A Roma il mio primo torneo da italiana. Sogno di diventare la n.1 al mondo”

Tyra Grant è pronta ad affrontare il suo primo torneo sotto bandiera italiana, dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi il cambio di nazionalità sportiva passando dagli Stati Uniti d’America ai colori azzurri. La diciassettenne nativa di Roma comincerà questo nuovo ciclo della sua carriera proprio sui campi in terra battuta del Foro Italico in occasione degli Internazionali d’Italia 2025.

“Roma sarà il mio primo torneo da italiana, non c’è posto migliore! Giocherò nella mia città natale e non vedo l’ora di iniziare. Sono qui da una settimana e ho già fatto le pre-qualificazioni di doppio, ma non vedo l’ora di partire anche in singolare. Negli ultimi due mesi ho giocato a Miami e Madrid, ora ci sarà Roma. È stato bellissimo a Madrid riuscire a vincere la mia prima partita WTA, qui invece l’atmosfera è molto diversa dagli altri tornei“, le sue sensazioni alla vigilia dell’evento.

La talentuosa giocatrice classe 2008 affronterà al primo turno del main draw in singolare una tennista proveniente dalle qualificazioni, con all’orizzonte un eventuale secondo match contro la canadese Leylah Fernandez. Presente stamattina alla Fontana di Trevi per la cerimonia di sorteggio, Grant non ha nascosto le sue ambizioni per il futuro: “Sogno di diventare numero 1 del mondo e di vincere quanti più Slam possibili. Un po’ mi imbarazza dirlo, ma vado ad allenarmi tutti i giorni e faccio tutti questi sacrifici per poter un giorno diventare la miglior giocatrice del mondo“.