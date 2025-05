Tuffi, Matteo Santoro e Sarah Jodoin Di Maria mancano l’accesso alle finali a Pechino

Finita in archivio la seconda giornata della SuperFinal di Coppa del Mondo di tuffi a Pechino (Cina). Di scena quest’oggi la gara maschile dal trampolino tre metri e la prova femminile dalla piattaforma. Poche soddisfazioni in casa Italia, dal momento che Matteo Santoro e Sarah Jodoin Di Maria non hanno raggiunto gli atti conclusive delle rispettive specialità.

Il 18enne nostrano si è dovuto arrendere alla forza del cinese Zheng Jiuyuan nel particolare format degli head-to-head ovvero scontro diretto con un singolo avversario, con tre tuffi a disposizione. Matteo ha totalizzato 203.30, sbagliando il triplo salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (57.25) e impressionando favorevolmente nel doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (77.55).

Zheng vittorioso con 235.55. Alla fine della fiera, nell’atto conclusivo ristretto a quattro atleti, la Cina l’ha fatta da padrona con Wang Zongyuan (519.25) a precedere il menzionato Zheng (505-05). Il tedesco Moritz Wesemann (430.45) è stato il primo degli “umani”.

Per quanto riguarda Jodoin di Maria, il format descritto precedentemente è stato lo stesso. La nostra portacolori l’ha spuntata nell’head-to-head contro l’australiana Laura Ingston: 203.40 per l’azzurra e 184.30 per l’aussie. Molto bene la tuffatrice nostrana con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (69.00).

In semifinale, nella sfida a tre con la cinese Chen Yuxi e la messicana Alejandra Estudillo Torres, c’è stato poco da fare. Jodoin Di Maria ha concluso con 310.75, rispetto ai 313.65 della messicana e ai 432.15 della cinese. Chen che si è imposta poi nella finale con 431.25 davanti alla connazionale Quan (409.80) e alla messicana Estudillo Torres (332.70).