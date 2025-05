Tuffi, sei azzurri a Pechino per la Super Final. Nuova formula per le gare individuali

Dopo le due tappe a Guadalajara e Windsor, si alza il sipario sulla Super Final di Pechino per la Coppa del Mondo di tuffi. Da domani a domenica si affronteranno i migliori dodici tuffatori nelle gare individuali e le migliori otto coppie in quelle di sincro. C’è anche un po’ di Italia, visto che sono sei gli azzurri che gareggeranno in terra cinese.

Per quest’ultimo appuntamento a Pechino il CT Oscar Bertone ha deciso di convocare Chiara Pellacani, Elisa Pizzini, Sarah Jodoin di Maria, Matteo Santoro, Stefano Belotti e Riccardo Giovannini. L’Italia avrà almeno un rappresentante in tutte le gare, tranne quelle del sincro dalla piattaforma, con i fari che sono puntati anche sul Team Event con la squadra azzurra che è stata capace di salire sul podio per due volte, con il secondo posto in Messico e poi il terzo in Canada. L’obiettivo è ovviamente quello di salirci una terza volta.

Se per Team Event e gare sincro si seguirà sempre la solita formula, nelle gare individuali è stata introdotta una clamorosa novità, che fa il proprio debutto a Pechino. Per ogni gara ci sono dodici atleti, che in base alla loro posizione in classifica si affronteranno in una sfida uno contro uno (il primo contro il dodicesimo, il secondo contro l’undicesimo e così via). In questa primo turno ogni atleta dovrà effettuare tre tuffi e i sei vincitori passeranno poi alla semifinale. Qui verranno creati due gruppi da tre, dove i tuffatori completeranno i loro programmi (due tuffi per le donne e tre per gli uomini), portandosi dietro anche il punteggio del primo turno. L’ultimo in classifica di ogni gruppo viene eliminato, con i quattro atleti rimasti che invece si affronteranno in finale, ma questa volta completamente da capo e con il punteggio azzerato.

Una lunga maratona dunque per arrivare alla vittoria. Nei tre metri femminili Chiara Pellacani, quinta in classifica, affronterà l’americana Sophia Verzyl, che è scalata all’ottavo posto del ranking dopo la mancata partecipazione della svizzera Michelle Heimberg, all’inizio la prima avversaria della romana. Elisa Pizzini è stata ripescata per questa Super Final, ma avrà una sfida quasi impossibile al primo turno, visto che affronterà la cinese Chen Jia.

Decisamente interessante il duello che aspetta Sarah Jodoin di Maria nell’individuale dalla piattaforma. L’azzurra se la vedrà con l’australiana Laura Hingston in una sfida dove bisogna assolutamente evitare ogni possibile errore. Molto difficile, se non quasi impossibile, il compito per Matteo Santoro (tre metri) e Riccardo Giovannini (piattaforma), che affronteranno rispettivamente i cinesi Zheng Jiuyuan e Cheng Zilong.

Non solo le gare individuali e il Team Event, ma attenzione anche a quelle di sincro dal trampolino. In quella femminile Pellacani/Pizzini hanno centrato la qualificazione senza ripescaggi e questa sarà un’altra occasione importante per una coppia nata da pochissimo e che ha bisogno di fare ancora esperienza. Giovanissimo anche il duo maschile Santoro/Belotti, con gli azzurri che sono stati ripescati per le assenze della coppia americana e spagnola e che quindi devono assolutamente sfruttare al meglio questa ulteriore chance di gareggiare a livello internazionale.