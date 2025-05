Startlist cronometro Giro d’Italia 2025, Tirana-Tirana: pettorali, orari di partenza, tv

La seconda tappa dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada verrà disputata domani, sabato 10 maggio 2025: si tratta della cronometro individuale di 13.7 km con partenza ed arrivo a Tirana, in Albania, che dovranno affrontare i 182 corridori ancora in gara.

La partenza del primo corridore, Niklas Märkl, del Team Picnic PostNL, è prevista alle ore 13.25, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, la Maglia Rosa Mads Pedersen, della Lidl – Trek, è calcolato attorno alle ore 17.15 circa.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai Sport HD e poi dalle 14.00 a Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà di Eurosport 1 HD. Lo streaming gratuito sarà di Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato a discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO GIRO D'ITALIA 2025

Sabato 10 maggio – Seconda tappa: Tirana (Tiranë) – Tirana (Tiranë) (cronometro individuale, 13.7 km)

Orario partenza primo corridore: 13:25

Orario d’arrivo ultimo corridore: 17:15 circa

PROGRAMMA GIRO D'ITALIA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD fino alle ore 14.00, poi su Rai 2 HD, in abbonamento su Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: gratuita su Rai Play, in abbonamento su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST CRONOMETRO GIRO D’ITALIA 2025

1 13:25:00 Märkl Niklas Team Picnic PostNL

2 13:26:00 Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team

3 13:27:00 Govekar Matevž Bahrain – Victorious

4 13:28:00 Hayter Ethan Soudal Quick-Step

5 13:29:00 Janssens Jimmy Alpecin – Deceuninck

6 13:30:00 Krieger Alexander Tudor Pro Cycling Team

7 13:31:00 Zijlaard Maikel Tudor Pro Cycling Team

8 13:32:00 Asgreen Kasper EF Education – EasyPost

9 13:33:00 Plowright Jensen Alpecin – Deceuninck

10 13:34:00 Lamperti Luke Soudal Quick-Step

11 13:35:00 Tratnik Jan Red Bull – BORA – hansgrohe

12 13:36:00 Moniquet Sylvain Cofidis

13 13:37:00 Heiduk Kim INEOS Grenadiers

14 13:38:00 van der Hoorn Taco Intermarché – Wanty

15 13:39:00 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe

16 13:40:00 Miholjević Fran Bahrain – Victorious

17 13:41:00 Liepiņš Emīls Q36.5 Pro Cycling Team

18 13:42:00 Thijssen Gerben Intermarché – Wanty

19 13:43:00 Van Hoecke Gijs Intermarché – Wanty

20 13:44:00 Pasqualon Andrea Bahrain – Victorious

21 13:45:00 Edmondson Alex Team Picnic PostNL

22 13:46:00 Kooij Olav Team Visma | Lease a Bike

23 13:47:00 Welten Bram Team Picnic PostNL

24 13:48:00 Moschetti Matteo Q36.5 Pro Cycling Team

25 13:49:00 Mozzato Luca Arkéa – B&B Hotels

26 13:50:00 Hepburn Michael Team Jayco AlUla

27 13:51:00 Epis Giosuè Arkéa – B&B Hotels

28 13:52:00 Kielich Timo Alpecin – Deceuninck

29 13:53:00 Bennett Sam Decathlon AG2R La Mondiale Team

30 13:54:00 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta

31 13:55:00 Maas Jan Cofidis

32 13:56:00 Debeaumarché Nicolas Cofidis

33 13:57:00 Torres Albert Movistar Team

34 13:58:00 van Uden Casper Team Picnic PostNL

35 13:59:00 Paleni Enzo Groupama – FDJ

36 14:00:00 Muñoz Francisco Team Polti VisitMalta

37 14:01:00 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike

38 14:02:00 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL

39 14:03:00 Azparren Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team

40 14:04:00 Kuzmin Anton XDS Astana Team

41 14:05:00 Huys Laurens Arkéa – B&B Hotels

42 14:06:00 Dewulf Stan Decathlon AG2R La Mondiale Team

43 14:07:00 Affini Edoardo Team Visma | Lease a Bike

44 14:08:00 Pietrobon Andrea Team Polti VisitMalta

45 14:09:00 Davy Clément Groupama – FDJ

46 14:10:00 Černý Josef Soudal Quick-Step

47 14:11:00 Clarke Simon Israel – Premier Tech

48 14:12:00 Fuglsang Jakob Israel – Premier Tech

49 14:13:00 Steinhauser Georg EF Education – EasyPost

50 14:14:00 Hamilton Lucas INEOS Grenadiers

51 14:15:00 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step

52 14:16:00 Fretin Milan Cofidis

53 14:17:00 Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike

54 14:18:00 Milesi Lorenzo Movistar Team

55 14:19:00 Magnier Paul Soudal Quick-Step

56 14:20:00 Zanoncello Enrico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

57 14:21:00 Baroncini Filippo UAE Team Emirates – XRG

58 14:22:00 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta

59 14:23:00 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe

60 14:24:00 Konrad Patrick Lidl – Trek

61 14:25:00 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike

62 14:26:00 Hoole Daan Lidl – Trek

63 14:27:00 Mosca Jacopo Lidl – Trek

64 14:28:00 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta

65 14:29:00 Doull Owain EF Education – EasyPost

66 14:30:00 Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck

67 14:31:00 Hollmann Juri Alpecin – Deceuninck

68 14:32:00 Colleoni Kevin Intermarché – Wanty

69 14:33:00 Smith Dion Intermarché – Wanty

70 14:34:00 Rafferty Darren EF Education – EasyPost

71 14:35:00 Gudmestad Tord Decathlon AG2R La Mondiale Team

72 14:36:00 Vendrame Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team

73 14:37:00 Schultz Nick Israel – Premier Tech

74 14:38:00 Houle Hugo Israel – Premier Tech

75 14:39:00 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious

76 14:40:00 Honoré Mikkel Frølich EF Education – EasyPost

77 14:41:00 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers

78 14:42:00 Castroviejo Jonathan INEOS Grenadiers

79 14:43:00 Verona Carlos Lidl – Trek

80 14:44:00 Masnada Fausto XDS Astana Team

81 14:45:00 Bilbao Pello Bahrain – Victorious

82 14:46:00 Rochas Rémy Groupama – FDJ

83 14:47:00 Voisard Yannis Tudor Pro Cycling Team

84 14:48:00 Lastra Jonathan Cofidis

85 14:49:00 Perez Anthony Cofidis

86 14:50:00 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team

87 14:51:00 Plapp Luke Team Jayco AlUla

88 14:52:00 Groves Kaden Alpecin – Deceuninck

89 14:53:00 Martinelli Alessio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

90 14:54:00 Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team

91 14:55:00 Godon Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team

92 14:56:00 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG

93 14:57:00 Van den Bossche Fabio Alpecin – Deceuninck

94 14:58:00 Donovan Mark Q36.5 Pro Cycling Team

95 14:59:00 De Pretto Davide Team Jayco AlUla

96 15:00:00 Kanter Max XDS Astana Team

97 15:01:00 Petilli Simone Intermarché – Wanty

98 15:02:00 Pluimers Rick Tudor Pro Cycling Team

99 15:03:00 Svestad-Bårdseng Embret Arkéa – B&B Hotels

100 15:04:00 De Bondt Dries Decathlon AG2R La Mondiale Team

101 15:05:00 Tarozzi Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

102 15:06:00 Strong Corbin Israel – Premier Tech

103 15:07:00 Pacher Quentin Groupama – FDJ

104 15:08:00 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG

105 15:09:00 Cattaneo Mattia Soudal Quick-Step

106 15:10:00 Barrenetxea Jon Movistar Team

107 15:11:00 Guglielmi Simon Arkéa – B&B Hotels

108 15:12:00 Turner Ben INEOS Grenadiers

109 15:13:00 Ries Michel Arkéa – B&B Hotels

110 15:14:00 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels

111 15:15:00 Knox James Soudal Quick-Step

112 15:16:00 Bouwman Koen Team Jayco AlUla

113 15:17:00 Frigo Marco Israel – Premier Tech

114 15:18:00 Marcellusi Martin VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

115 15:19:00 Zana Filippo Team Jayco AlUla

116 15:20:00 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek

117 15:21:00 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious

118 15:22:00 Geniets Kevin Groupama – FDJ

119 15:23:00 Germani Lorenzo Groupama – FDJ

120 15:24:00 Bystrøm Sven Erik Groupama – FDJ

121 15:25:00 Magli Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

122 15:26:00 Covili Luca VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

123 15:27:00 Poels Wout XDS Astana Team

124 15:28:00 Tarling Joshua INEOS Grenadiers

125 15:29:00 Arensman Thymen INEOS Grenadiers

126 15:30:00 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team

127 15:31:00 Martínez Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe

128 15:32:00 Pinarello Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

129 15:33:00 Prodhomme Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team

130 15:34:00 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost

131 15:35:00 Hirt Jan Israel – Premier Tech

132 15:36:00 Shaw James EF Education – EasyPost

133 15:37:00 Formolo Davide Movistar Team

134 15:38:00 Meintjes Louis Intermarché – Wanty

135 15:39:00 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team

136 15:40:00 Gee Derek Israel – Premier Tech

137 15:41:00 Bais Davide Team Polti VisitMalta

138 15:42:00 Hamilton Chris Team Picnic PostNL

139 15:43:00 Oldani Stefano Cofidis

140 15:44:00 Bais Mattia Team Polti VisitMalta

141 15:45:00 Tjøtta Martin Arkéa – B&B Hotels

142 15:46:00 Samitier Sergio Cofidis

143 15:47:00 Vader Milan Q36.5 Pro Cycling Team

144 15:48:00 Fiorelli Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

145 15:49:00 Hermans Quinten Alpecin – Deceuninck

146 15:50:00 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team

147 15:51:00 Scaroni Christian XDS Astana Team

148 15:52:00 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe

149 15:53:00 Harper Chris Team Jayco AlUla

150 15:54:00 Majka Rafał UAE Team Emirates – XRG

151 15:55:00 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike

152 15:56:00 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe

153 15:57:00 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team

154 15:58:00 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG

155 15:59:00 Quintana Nairo Movistar Team

156 16:00:00 McNulty Brandon UAE Team Emirates – XRG

157 16:01:00 Yates Adam UAE Team Emirates – XRG

158 16:02:00 Bernal Egan INEOS Grenadiers

159 16:03:00 Gaudu David Groupama – FDJ

160 16:04:00 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team

161 16:05:00 Vacek Mathias Lidl – Trek

162 16:06:00 Yates Simon Team Visma | Lease a Bike

163 16:07:00 del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG

164 16:08:00 Caruso Damiano Bahrain – Victorious

165 16:09:00 Rubio Einer Movistar Team

166 16:10:00 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe

167 16:11:00 Bardet Romain Team Picnic PostNL

168 16:14:00 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe

169 16:17:00 Engelhardt Felix Team Jayco AlUla

170 16:20:00 Double Paul Team Jayco AlUla

171 16:23:00 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious

172 16:26:00 Ciccone Giulio Lidl – Trek

173 16:29:00 Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta

174 16:32:00 Conci Nicola XDS Astana Team

175 16:35:00 Poole Max Team Picnic PostNL

176 16:38:00 Carapaz Richard EF Education – EasyPost

177 16:41:00 Ulissi Diego XDS Astana Team

178 16:44:00 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team

179 16:47:00 Busatto Francesco Intermarché – Wanty

180 16:50:00 Aular Orluis Movistar Team

181 16:53:00 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike

182 16:56:00 Pedersen Mads Lidl – Trek