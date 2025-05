Giro d’Italia 2025, prima tappa: tutte le classifiche e le maglie. Busatto miglior giovane, Pedersen rosa e ciclamino

La prima tappa del Giro d’Italia 2024 ha regalato spettacolo in Albania. La frazione da Durazzo a Tirana si è risolta con una volata a ranghi ristretti dopo il grande forcing sull’ultima salita operato da un encomiabile Giulio Ciccone in favore del proprio compagno di squadra Mads Pedersen. Il danese della Lidl Trek non ha tradito la fiducia della squadra e si è imposto allo sprint, riuscendo a regolare il belga Wout van Aert di mezza ruota.

Mads Pedersen ha dunque indossato la maglia rosa di leader della classifica generale, ma si è impossessato anche della maglia ciclamino di leader della graduatoria a punti, che domani sarà vestita da van Aert. Il miglior giovane è Francesco Busatto, quarto al traguardo e così titolare della maglia bianca. La maglia azzurra di miglior scalatore sarà sulle spalle del belga Sylvain Moniquet. Di seguito le classifiche individuali del Giro d’Italia 2025: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2025 (dopo la prima tappa)

CLASSIFICA GENERALE

1 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 20 3:36:14

2 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 0:04

3 AULAR Orluis Movistar Team 0:06

4 BUSATTO Francesco Intermarché – Wanty 0:10

5 PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team ,,

6 ULISSI Diego XDS Astana Team ,,

7 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost ,,

8 POOLE Max Team Picnic PostNL ,,

9 CONCI Nicola XDS Astana Team ,,

10 PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta ,,

11 CICCONE Giulio Lidl – Trek ,,

12 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious ,,

13 DOUBLE Paul Team Jayco AlUla ,,

14 ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla ,,

15 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

16 BARDET Romain Team Picnic PostNL ,,

17 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

18 RUBIO Einer Movistar Team ,,

19 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious ,,

20 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG ,,

21 YATES Simon Team Visma | Lease a Bike ,,

22 VACEK Mathias Lidl – Trek ,,

23 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team ,,

24 GAUDU David Groupama – FDJ ,,

25 BERNAL Egan INEOS Grenadiers ,,

26 YATES Adam UAE Team Emirates – XRG ,,

27 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG ,,

28 QUINTANA Nairo Movistar Team ,,

29 AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG ,,

30 HOWSON Damien Q36.5 Pro Cycling Team ,,

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 25

2 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 18

3 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 17

4 TONELLI Alessandro Team Polti VisitMalta 15

5 AULAR Orluis Movistar Team 12

6 MONIQUET Sylvain Cofidis 11

7 VAN DER HOORN Taco Intermarché – Wanty 9

8 BUSATTO Francesco Intermarché – Wanty 8

9 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels 6

10 PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 6

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 MONIQUET Sylvain Cofidis 18

2 FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team 10

3 CICCONE Giulio Lidl – Trek 9

4 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels 8

5 TONELLI Alessandro Team Polti VisitMalta 6

6 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 4

7 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 4

8 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 4

9 VAN DER HOORN Taco Intermarché – Wanty 2

10 VERONA Carlos Lidl – Trek 2

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 BUSATTO Francesco Intermarché – Wanty 3:36:24

2 POOLE Max Team Picnic PostNL ,,

3 PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta ,,

4 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious ,,

5 ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla ,,

6 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG ,,

7 VACEK Mathias Lidl – Trek ,,

8 AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG ,,

9 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

10 TJØTTA Martin Arkéa – B&B Hotels 0:57