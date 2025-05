Simone Vagnozzi: “Non ci siamo goduti la scalata al numero 1, Sinner ha lavorato sulla varietà di gioco”

Jannik Sinner ha incrociato Taylor Fritz nell’allenamento odierno agli Internazionali d’Italia, dopo aver scambiato tra lunedì e martedì contro il ceco Jiri Lehecka e Lorenzo Sonego. Il numero 1 del mondo ha avuto la meglio sullo statunitense, numero 4 del ranking ATP, e sembra salire di condizione dopo aver scontato tre mesi di squalifica. Domani una nuova sessione contro il norvegese Casper Ruud, per avvicinarsi a grandi passi verso il debutto sulla terra rossa della Capitale.

Il suo allenatore Simone Vagnozzi ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Supertennis: “Ho provato sensazioni bellissime. Tornare sul Centrale per l’allenamento è stato speciale. Per noi era importante tornare agli Internazionali d’Italia, dove Jannik non aveva giocato lo scorso anno. Si chiude un periodo difficile, che non ci ha permesso di goderci pienamente neanche la scalata al n. 1 del mondo“.

Il tecnico ha poi proseguito, soffermandosi sugli allenamenti degli ultimi giorni e proiettandosi verso l’attesissimo esordio del fuoriclasse altoatesino, che sabato 10 maggio incrocerà il vincente della sfida tra l’argentino Mariano Navone e Federico Cinà: “Abbiamo affrontato il primo mese con molta tranquillità, ma siamo arrivati qui dopo due settimane di allenamenti intensi e siamo fiduciosi. Abbiamo lavorato un po’ sulla varietà di gioco, e ora Jannik dovrà trovare le proprie certezze in campo“.