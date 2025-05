Jannik Sinner vince la partitella di allenamento con Fritz e inizia a carburare

Jannik Sinner ha svolto la terza sessione di allenamento nella cornice degli Internazionali d’Italia: dopo aver perso contro il ceco Jiri Lehecka nella giornata di lunedì e avere incrociato Lorenzo Sonego nel pomeriggio di ieri, il numero 1 del mondo è tornato in campo sulla terra rossa del Foro Italico di riba per incrociare lo statunitense Taylor Fritz. Si è trattato di un test davvero probante per il padrone di casa, che di fronte a una nutrita schiera di spettatori ha scambiato contro il numero 4 del ranking ATP.

Il nostro portacolori ha prevalso con il punteggio di 6-4, 7-6 sul campo 7. La qualità dei colpi dell’azzurro è sembrata in crescita rispetto agli ultimi due giorni, anche la fluidità del tennis e l’impatto con la palla hanno catturato l’attenzione. Naturalmente ci sono da limare diversi dettagli dopo i tre mesi di assenza per squalifica. Nella giornata di domani (giovedì 8 maggio, ore 15.30) è prevista un’altra sessione contro il norvegese Casper Ruud, fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid e numero 7 della classifica internazionale.

Jannik Sinner, allenatosi sotto gli occhi attenti di Darren Cahill e Simone Vagnozzi, farà il proprio esordio nella Capitale nella giornata di sabato 10 maggio, quando incrocerà il vincente del confronto tra l’argentino Mariano Navone e Federico Cinà, in programma giovedì 8 maggio.