Schio-Venezia oggi in tv, Finale A1 basket femminile 2025: orario gara-2, programma, streaming

Dopo la gara-1 disputata circa 48 ore fa, la Serie A1 di basket femminile torna in campo oggi domenica 4 maggio alle ore 18:00 per il secondo atto della finale scudetto tra la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia – teatro di questa sfida il PalaRomare di Schio (Vicenza), prima di andare in Laguna almeno per gara-3.

La Famila Wuber ha rispettato il fattore campo nella prima partita di questa serie al meglio delle cinque partite vincendo per 72-62 grazie alla fuga decisiva nell’ultimo quarto trascinata dai 19 punti di Laksa e dai 16 di una scatenata Costanza Verona. Le scledensi hanno così inflitto la prima sconfitta stagionale in trasferta alla Reyer, e cercherà di conquistare anche gara-2 per provare poi a chiudere i conti nella successiva gara-3.

Dall’altra parte ci sarà l‘Umana Reyer Venezia che punterà sicuramente a riscattare il ko rimediato in gara-1, con le oro-granata che dovranno sicuramente contenere le fiammate offensive di Schio e sbagliare meno tiri dall’arco. Coach Andrea Mazzon si affiderà nuovamente alla finlandese Awak Kuier (18 punti venerdì sera), al pari di una Matilde Villa che ha messo a referto 15 punti ma non sono bastati ad evitare il ko.

Palla a due che verrà alzata nuovamente al PalaRomare di Schio (Vicenza) alle ore 18:00, prima di spostare la serie al Taliercio di Mestre (Venezia) per la gara-3 in programma giovedì 8 maggio alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre), con la diretta streaming garantita da RaiPlay. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere nulla di questa finale scudetto della Serie A1 di basket femminile!

CALENDARIO FINALE SERIE A1 BASKET FEMMINILE 2025 OGGI

Domenica 4 maggio

Gara-2

Ore 18:00 Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia – Diretta TV in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre)

PROGRAMMA SCHIO-VENEZIA GARA-2 FINALE SERIE A1 BASKET FEMMINILE 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti Rai Sport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport