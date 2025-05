NBA Playoff 2025, i risultati della notte (3 maggio): Houston completa la rimonta e manda Golden State alla bella

Continuano i playoff NBA 2025 e questa notte si è disputata gara-6 della sfida tra i Golden State Warriors e gli Houston Rockets. Per Steph Curry e compagni il nuovo match point per superare il turno, mentre per i texani ancora una gara spalle al muro per non dire addio alla stagione. Ecco come è andata.

Il primo quarto vive sul filo dell’equilibrio, con le due formazioni che si alternano in testa, anche se fin da subito è Houston ad avere maggior iniziativa e a provare a fare la partita. E dopo un primo tempo dove Golden State è rimasta in partita, nella ripresa la musica è cambiata e i Rockets hanno potuto imporsi per la seconda volta consecutiva e forzare la serie a gara-7, che si giocherà in Texas. Merito, soprattutto, di Fred VanVleet, protagonista con 29 punti, 8 assist e 8 rimbalzi, supportato da Alperen Sengun con 21 punti e 14 rimbalzi.

Golden State ha avuto un crollo offensivo nel momento cruciale, sbagliando 13 tiri consecutivi nel quarto periodo. Stephen Curry ha segnato 29 punti ma con basse percentuali (9/23 dal campo), mentre Jimmy Butler ha contribuito con 27 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. VanVleet ha dato la spinta decisiva all’inizio del quarto periodo con un gioco da quattro punti. Jalen Green e Steven Adams hanno fornito un contributo importante, quest’ultimo con 17 punti dalla panchina. I Warriors, che conducevano la serie 3-1, hanno subito due sconfitte consecutive, con la difesa incapace di contenere l’attacco di Houston.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2025 (3 MAGGIO)

Golden State Warriors – Houston Rockets 107-115 (serie 3-3)