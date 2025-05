Sabalenka-Gauff oggi in tv, Finale WTA Madrid 2025: orario, programma, streaming

Sabato 3 maggio si disputerà la finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Madrid: la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding e del mondo, affronterà nell’ultimo atto la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 4.

La sfida si giocherà non prima delle 18.30: il match sarà il secondo del programma di giornata sul Manolo Santana Stadium, campo sul quale si giocherà a partire dalle ore 15.30 la finale di doppio maschile. Si tratterà del decimo incrocio sul circuito maggiore: nei 9 precedenti 5 vittorie per Gauff e 4 per Sabalenka.

Il match tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Coco Gauff, finale del torneo WTA 1000 di Madrid, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO FINALE WTA MADRID 2025

Sabato 3 maggio – Manolo Santana Stadium

Dalle ore 15.30 – Finale doppio maschile

Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Croazia, 1)-Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 5)

Non prima delle 18.30 – Finale singolare femminile

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)-Coco Gauff (Stati Uniti, 4) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

PROGRAMMA FINALE WTA MADRID 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e SuperTennis HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.