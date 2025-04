Rugby, lungo stop per Gianmarco Lucchesi

Brutta tegola per Gianmarco Lucchesi, per l’Italrugby e per il Tolone. Il tallonatore azzurro, infatti, si è seriamente infortunato nella sfida di alcune settimane fa di Champions Cup contro il Tolosa, subendo la lesione del legamento crociato. Un infortunio di cui il club non ha parlato nelle ultime settimane, ma riportato da Rugbyrama, che ha parlato di un’imminente operazione e di uno stop di diversi mesi.

Stagione finita per il numero 2 azzurro, che salterà dunque i playoff del Top 14, ma anche addio al tour estivo dell’Italia in Sudafrica. Una brutta notizia per Gonzalo Quesada, con Lucchesi che stava attraversando un ottimo momento di forma ed era uno dei migliori giocatori del massimo campionato francese in questa stagione.

Per Gianmarco Lucchesi l’infortunio subito non è il primo della sua carriera, con il tallonatore che già nel 2022 ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e il legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Un brutto infortunio che ha fatto perdere un’intera stagione al giocatore, ora obbligato a un altro lungo stop.

Gianmarco Lucchesi è nato a Pisa il 10 settembre 2000. Cresciuto rugbisticamente nei Lions Amaranto di Livorno, ha proseguito la sua formazione nel Granducato Rugby e nell’Accademia FIR. Ha esordito in nazionale maggiore nel 2020 contro l’Irlanda, dopo aver militato nell’Under 20. Dopo quattro stagioni alla Benetton Treviso, nel 2024 è approdato al Tolone in Top 14. Alto 1,84 m per 110 kg, è apprezzato per la sua fisicità e abilità nel breakdown.