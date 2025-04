Rugby, è il momento delle semifinali delle coppe europee

Si disputano nel fine settimana le semifinali della Champions Cup e della Challenge Cup, le due manifestazioni europee di rugby. Otto squadre scenderanno in campo per conquistare l’ultimo atto dei due tornei continentali, con gli occhi ovviamente puntati soprattutto sulle sfide di Champions Cup.

In Champions Cup si parte sabato pomeriggio, alle 18.30, all’Aviva Stadium di Dublino dove si affronteranno il Leinster e i Northampton Saints. Per i dubliners i favori dei pronostici, ma gli irlandesi devono sfidare anche il tabù della coppa europea, dove sono stati sconfitti per tre anni consecutivi in finale. Domenica, alle 16.00, al Matmut Atlantique sarà invece derby francese tra il Bordeaux e il Tolosa. Difficile trovare una formazione favorita, con il Bordeaux che avrà il vantaggio delle mura domestiche, ma gli ospiti hanno l’esperienza da mettere in campo.

In Challenge Cup, invece, si parte sabato alle 16.00 all’Hive Stadium di Edimburgo, dove i padroni di casa ospitano il Bath. Scontro che promette equilibrio e spettacolo tra due formazioni che hanno tanta qualità da mettere in campo, ma che vivono una stagione spesso di alti e bassi. Domenica, con fischio d’inizio alle 13.30, derby francese tra il Lione e il Racing 92, altro scontro che promette temperature caldissime e senza un favorito d’obbligo.

CHAMPIONS CUP – SEMIFINALI

Sabato 3 maggio, ore 18.30

Leinster-Northampton Saints

Domenica 4 maggio, ore 16.00

Bordeaux – Tolosa

CHALLENGE CUP – SEMIFINALI

Sabato 3 maggio, ore 16.00

Edimburgo-Bath

Domenica 4 maggio, ore 13.30

Lione-Racing 92