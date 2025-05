Rugby: Bath e Lione si giocheranno la Challenge Cup 2025

Sarà Bath-Lione la finale della Challenge Cup 2025 di rugby, con le due formazioni che nel weekend si sono imposte nelle rispettive semifinali. Gli inglesi hanno saputo espugnare il campo dell’Edimburgo, mentre il Lione ha fatto suo il derby francese contro il Racing 92.

Si decide tutto negli ultimi 5 minuti all’Hive Stadium di Edimburgo, dove al termine di una sfida equilibratissima è il Bath a non finire la benzina e mettere la parola fine alla disputa. Un match fatto di botta e risposta, con gli inglesi avanti con la meta di Underhill, cui risponde Tuipulotu dopo il cartellino giallo a Miur – che lascia gli ospiti in inferiorità per 10 minuti. Ma Dunn riporta avanti Bath e dalla piazzola gli scozzesi chiudono il primo tempo sotto 10-12.

La ripresa vede Edimburgo tornare avanti con una meta di punizione, ma al 53’ doppietta di Dunn che riporta Bath sopra di 2 punti. Barbeary firma l’allungo degli ospiti, ma Price riporta a -3 Edimburgo a 15’ dalla fine. Ma, come detto, è negli ultimi 5 minuti che tutto si decide. Al 75’ Annett marca la meta che porta Bath oltre break, non reagisce Edimburgo e Pepper segna la marcatura del 24-39 finale.

Fatica, invece, a decollare Lione-Racing 92, con un botta e risposta al piede nel primo quarto, mentre la prima meta arriva dopo 27 minuti con Rattez per il Lione. Padroni di casa in inferiorità per il giallo a Maraku e la meta di Escobar vale il 10-8 con cui si va al riposo. Più frizzante la ripresa, con un piazzato di Lione e poi la meta di Saginadze per il +12 al 50’. Labarbe segna la meta che riporta il Racing sotto break, ma poi è l’indisciplina a costare caro agli ospiti, con tre punizioni di Berdeu che valgono il 29-15 finale.