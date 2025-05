Il n. 2 azzurro, che tra Giochi, Monte Carlo e Madrid negli ultri 3 tornei su terra ha sempre raggiunto almeno la semifinale, fa il suo esordio al Foro Italico senza patemi. Passaro torna al terzo turno con una prestazione maiuscola. Troppo Draper per Darderi. Oggi tocca a Sinner. Debutta anche Berrettini e torna in campo Paolini. Ne parliamo in una nuova puntata di TennisMania, in diretta alle ore 10