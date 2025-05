F1, lampo di classe di Kimi Antonelli! Batte le McLaren e, per la prima volta, si mette dietro Russell sul giro secco

Andrea Kimi Antonelli è stato il più veloce in una sessione di qualifica in Formula Uno. Un’impresa stratosferica per il giovane rookie emiliano della Mercedes, che ha dimostrato finalmente tutto il suo talento cristallino sul giro secco anche se a livello statistico dovrà ancora attendere per la prima pole position ufficiale della carriera (resiste dunque per il momento il record di precocità di Sebastian Vettel).

Il diciottenne di Casalecchio di Reno ha primeggiato infatti nella Sprint Qualifying e scatterà davanti a tutti al via della Sprint di Miami, che sta ospitando il sesto appuntamento stagionale del Mondiale 2025. Antonelli, al debutto assoluto sul circuito cittadino della Florida, ha trovato subito il ritmo sin dalla FP1 confermandosi poi estremamente competitivo con gomme medie anche in SQ1 ed in SQ2.

Il campione della Formula Regional europea 2023 si è poi superato in SQ3 nel time-attack con gomme soft nuove, proprio l’aspetto in cui aveva fatto fatica sin qui a tenere il passo dell’esperto compagno di squadra George Russell nelle precedenti qualifiche (0-5 il bilancio negli head to head al sabato). Kimi questa volta ha estratto tutto il potenziale della sua W16, rifilando ben tre decimi al teammate britannico e battendo addirittura le favorite McLaren.

Il bolognese classe 2006 ha bruciato il leader del campionato Oscar Piastri per 45 millesimi, staccando Lando Norris di un decimo netto. Molto più distante il quattro volte iridato Max Verstappen, quarto a due decimi e mezzo dal tempone del nostro portacolori, autore di una prestazione eccezionale che fa ben sperare soprattutto in prospettiva pensando al resto della stagione.