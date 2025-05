F1, Andrea Kimi Antonelli tirerà fuori il coniglio dal cilindro nella Sprint di Miami?

Sabato intenso a Miami, dove quest’oggi si disputerà la seconda Sprint della stagione (ore 18:00 italiane), alla quale faranno seguito le qualifiche per determinare lo schieramento di partenza del Gran Premio di domani (ore 22:00).

La mini-gara vedrà scattare dalla pole position Andrea Kimi Antonelli, bravissimo a sfruttare le gomme soft e a “uccellare” le due McLaren di Oscar Piastri (secondo) e Lando Norris (terzo). La Mercedes, dotata di un nuovo alettone posteriore, è molto competitiva. A sufficienza per battere le due vetture color papaya?

Sicuramente le chance sono più elevate in una competizione su distanza ridotta di quanto non lo possano essere domenica (quando peraltro la griglia verrà rifatta da capo). La partenza dirà tantissimo e segnerà inevitabilmente l’andamento della Sprint, dove non c’è spazio per la strategia e si può provare a far saltare il banco. Insomma, Antonelli ha di fronte a sé una ghiotta occasione, da cogliere al volo, tanto più che il compagno di squadra George Russell è solo quinto.

Vedremo cosa combinerà Max Verstappen, quarto in griglia e autentica spina nel fianco alle due McLaren, ma soprattutto si vedrà quale potrà essere la competitività della Ferrari. Ieri le Rosse hanno sofferto (6° Charles Leclerc, 7° Lewis Hamilton), vedendosi relegate al ruolo di quarta forza. L’unica buona notizia, per Maranello, è che le prestazioni del quarantenne britannico si sono avvicinate a quelle del ventisettenne monegasco.

Dunque, Antonelli proverà a ripetere la magia del venerdì. La Sprint ha già partorito un risultato a sorpresa in Cina, dove si impose Hamilton. Spazio agli outsider nella mini-gara? È un’ipotesi. A seguire reset e ripartenza, per una nuova sessione di qualifica e una nuova griglia. Quella di domenica.