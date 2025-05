Puppo sicuro: “Musetti in una nuova dimensione. Diamo a Tartarini i suoi meriti”

Dario Puppo ha analizzato la brillante qualificazione di Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid: “Arnaldi e Musetti hanno vinto in due set in maniera importante. Guardando il match di Musetti si è sentito il dialogo con Tartarini e l’aspetto su cui si punta tanto è il diritto, a inizio partita ci sono state delle staffilate importanti. De Minaur era visibilmente in una versione completamente diversa rispetto a Montecarlo, condizionato dall’avversario. Pensavo che Musetti potesse giocare una partita diversa, ma mi ha sorpreso: è entrato in un’altra dimensione. A fare finale a Montecarlo e quarti a Madrid non c’è riuscito nessun italiano, ora ha Roma e Roland Garros per fare una grande stagione“.

Il telecronista di Eurosport si è poi soffermato sui dialoghi tra il toscano e il suo allenatore in occasione dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Musetti si gira quando non sente Tartarini, a lui non dà fastidio la “radio”, a differenza di Fritz che più volte ha detto al suo allenatore di stare zitto. Diamo a Tartarini i meriti che ha. Da un anno c’è questa situazione”.

C’è stato spazio anche per un parallelismo tra Musetti e Jannik Sinner: “Anche Sinner ha avuto momenti difficili della carriera, avevo detto che Musetti avrebbe dovuto vincere le partite in maniera più risoluta e sta vincendo tutti i match in due set, 5 ore giocate contro le 11 di Diallo. Diallo può migliorare, ma se Diallo è un fenomeno Musetti cos’è? Bisogna dare credito al giocatore canadese, ma ora trova un avversario difficile. Musetti risponde un po’ da dietro ed è subito rapido ad andare avanti vicino alla riga“. Una battuta anche su Matteo Arnaldi: “Ha impressionato, fa paura dal punto di vista fisico“.