Come gli era successo solo in occasione del bronzo ai Giochi del 2024 e del successo a Napoli, il neo top ten toscano infila la quarta vittoria in 2 set nello stesso torneo. Arnaldi si concede a Draper, con il quale ci sarà bisogno del miglior Musetti. Vi aspettiamo in diretta alle 9:15 a TennisMania