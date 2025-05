Pattinaggio di figura: i fratelli Shibutani ritornano in gara 7 anni dopo il bronzo di Pyeongchang

Arriva una notizia dai contorni clamorosi dall’off-season di pattinaggio di figura. Due giorni fa infatti i danzatori Maia ed Alex Shibutani, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, hanno annunciato il loro ritorno alle competizioni. Il binomio statunitense prenderà quindi parte alla stagione 2025-2026, contrassegnata come sappiamo dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A comunicarlo è stata la Federazione US Figure Skating.

Una storia estremamente particolare quella dei due pattinatori nordamericani che, dopo il bronzo olimpico in Corea del Sud, si erano presi una pausa dall’attività agonistica, poi durata più del dovuto a causa di un problema di salute della dama, a cui è stato diagnosticato nel 2019 un cancro al rene. Nel periodo lontano dal ghiaccio, il binomio si è comunque mantenuto molto impegnato a livello sportivo e sociale. Ma adesso è tempo di pensare nuovamente alle gare.

“Questi ultimi sette anni ci hanno messo alla prova e ispirato in modi che non ci saremmo mai aspettati. Sono così felice e grata di essere in salute e di poter prendere la decisione di tornare allo sport che amo in questo modo“, ha detto Maia. A farle eco il fratello Alex: “Le nostre esperienze e le nuove competenze che abbiamo sviluppato durante il periodo lontano dalle competizioni ci hanno aperto nuove prospettive e creato nuove ed entusiasmanti possibilità. Non diamo nulla di tutto questo per scontato. Ci stiamo davvero godendo questo percorso e non vediamo l’ora di tornare a gareggiare e gareggiare insieme”.

Quello dei fratelli Shibutani è il secondo cameback di rilievo nella terra e stelle strisce dopo quello di Alysa Liu, ritiratasi nel 2022 e tornata in lizza proprio nell’annata sportiva da poco conclusasi trionfando ai Campionati del Mondo e vincendo entrambi i segmenti del Wolrd Team Trophy.

Si allarga dunque così lo spettro della danza in vista della prossima stagione dove, oltre a Madison Chock-Evan Bates, Piper Gilles-Poul Poirier, i nostri Charléne Guignard-Marco Fabbri e gli inseguitori Olivia Smart-Tim Dieck e Lilah Lear-Lewis Gibson, ci saranno anche due team da punto interrogativo, ovvero la nuova coppia francese composta da Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron ed appunto Maia Shibutani-Alex Shibutani. A questi vanno aggiunti probabilmente i russi Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, papabili per gareggiare almeno alla prova di qualificazione olimpica. Non sappiamo se l’equilibrio verrà rotto, ma di certo non mancherà lo spettacolo.