Pattinaggio artistico: STORIA! L’Italia è terza al World Team Trophy. Gutmann mette la ciliegina sulla torta

Lo abbiamo sognato a lungo. A volte era troppo lontano, altre volte c’è solo sfuggito. Ma adesso è nostro. Perché siamo una squadra forte e competitiva, e l’anno prossimo alle Olimpiadi avremo modo di dimostrarlo anche agli occhi degli osservatori più distratti. L’Italia ha conquistato una storica terza posizione al World Team Trophy 2025, evento biennale a squadre di pattinaggio artistico appena conclusasi in quel di Tokyo, precisamente presso il Metropolitan Gymnasium della Capitale nipponica. Un risultato straordinario per i nostri ragazzi, divenuto realtà al termine dell’ultimo segmento di gara, dedicato alla specialità individuale femminile.

Il gradino più basso quanto certifica l’egregio lavoro svolto dal nostro Paese nell’ultimo quadriennio. L’Italia infatti, a differenza delle iper battute Francia e Canada, ha saputo approfittare più di altri della momentanea assenza della Russia, costruendo con pazienza e cura una formazione capace di incidere in tutte le prove, compresa quella individuale femminile, per largo tempo considerata anello debole ed adesso compagine in grado di fare ovunque bene, grazie all’esperienza di una Lara Naki Gutmann al top della forma ed alla potenza di un talento ancora tutto da scoprire che risponde al nome di Anna Pezzetta.

Proprio Gutmann in questo contesto ha saputo mantenere altissima l’asticella. Il nostro team si è presentato sul ghiaccio con un vantaggio di otto punti rispetto alla Francia, dunque facilitata a livello di gestione. Pezzetta tuttavia ha patito leggermente la pressione, commettendo due cadute rispettivamente nel doppio axel e nel secondo triplo lutz.

Più a fuoco l’approccio della trentina, la quale per l’occasione grazie ad un libero senza sbavature (sei tripli e quattro doppi per lei) si è concessa il lusso di stampare il nuovo primato personale, guadagnando 133.13 (67.83, 65.30), trovando la sesta piazza e spingendo l’Italia al terzo posto con il totale di 86. A vincere il segmento è stata invece la detentrice del titolo Alysa Liu che, con 150.97, ha preceduto la connazionale Amber Glenn (148.50) e la nipponica Kaori Sakamoto, terza con 145.00

Nella classifica generale, gli Stati Uniti hanno confermato la loro leadership chiudendo i conti con 113 punti, rifilando uno scarto di tredici lunghezze al Giappone, secondo con 100. Sorride l’Italia, terza a 86, Quarto posto invece per la Francia (78), seguita da Canada (72) e Georgia (68). Ma questo era solo un antipasto. Tra meno di un anno c’è il Team Event Olimpico. Abbiamo un altro sogno da realizzare.

CLASSIFICA FREE PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE WORLD TEAM TROPHY