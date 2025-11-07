Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri secondi dopo la rhythm dance all’NHK Trophy, ma Fear-Gibson sono lontani

Non arrivano buone notizie da Osaka, località del Giappone che sta ospitando in questo fine settimana l’NKK Trophy 2025, quarto appuntamento valido per il circuito Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. La coppia di danza formata da Charléne Guignard-Marco Fabbri si è infatti piazzata al secondo posto dopo la rhythm dance, rimanendo però purtroppo lontana da quota 80 punti e accusando un gap di cinque lunghezze sui diretti rivali Lilah Fear-Lewis Gibson.

Una prova partita in modo contratto per gli azzurri, i quali hanno commesso una sbavatura nel primo elemento, la sequenza di twizzles, chiamata di livello 4-2 e valutata con un grado di esecuzione negativo. Buono invece il sollevamento stazionario, di livello 4, così come la sequenza di passi sulla midline (livello 3-3), il pattern (di livello 2) e la sequenza coreografica, giudicati con il solito grado di esecuzione medio.

A preoccupare maggiormente è stato tuttavia il riscontro sulle components, addirittura (e inspiegabilmente, ma fu così pure in Francia) il quarto in ordine di classifica e nuovamente intorno a zona 34, fattore per cui gli atleti di Barbara Fusar Poli si sono dovuti accontentare di 76.36 (41.40, 34.96), vedendo scappare i già citati britannici Fear-Gibson, avanti con 81.57 (45.51, 36.06) con una prova più o meno speculare in chiave base value, ma superiore rispetto ai nostri portacolori per GOE e secondo punteggio. Alla fine il loro score sarà di 81.57 (45.51, 36.06).

Terzo posto poi per gli statunitensi Caroline Green-Micheal Parsons, vicini a Guignard-Fabbri con 75.14 (41.90, 33.24), mentre gli attesi fratelli Maia ed Alex Shibutani, bronzo a Pyeongchang 2018, si sono attestati al sesto posto segnando al loro debutto dopo otto anni 71.74 (39.25, 32.49).