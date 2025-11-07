Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri secondi dopo la rhythm dance all’NHK Trophy, ma Fear-Gibson sono lontani

Pubblicato

23 minuti fa

il

Guignard-Fabbri
Charlene Guignard-Marco Fabbri/ IPA Sport

Non arrivano buone notizie da Osaka, località del Giappone che sta ospitando in questo fine settimana l’NKK Trophy 2025, quarto appuntamento valido per il circuito Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. La coppia di danza formata da Charléne Guignard-Marco Fabbri si è infatti piazzata al secondo posto dopo la rhythm dance, rimanendo però purtroppo lontana da quota 80 punti e accusando un gap di cinque lunghezze sui diretti rivali Lilah Fear-Lewis Gibson. 

Una prova partita in modo contratto per gli azzurri, i quali hanno commesso una sbavatura nel primo elemento, la sequenza di twizzles, chiamata di livello 4-2 e valutata con un grado di esecuzione negativo. Buono invece il sollevamento stazionario, di livello 4, così come la sequenza di passi sulla midline (livello 3-3), il pattern (di livello 2) e la sequenza coreografica, giudicati con il solito grado di esecuzione medio.  

A preoccupare maggiormente è stato tuttavia il riscontro sulle components, addirittura (e inspiegabilmente, ma fu così pure in Francia) il quarto in ordine di classifica e nuovamente intorno a zona 34, fattore per cui gli atleti di Barbara Fusar Poli si sono dovuti accontentare di 76.36 (41.40, 34.96), vedendo scappare i già citati britannici Fear-Gibson, avanti con 81.57 (45.51, 36.06) con una prova più o meno speculare in chiave base value, ma superiore rispetto ai nostri portacolori per GOE e secondo punteggio. Alla fine il loro score sarà di 81.57 (45.51, 36.06). 

Terzo posto poi per gli statunitensi Caroline Green-Micheal Parsons, vicini a Guignard-Fabbri con 75.14 (41.90, 33.24), mentre gli attesi fratelli Maia ed Alex Shibutani, bronzo a Pyeongchang 2018, si sono attestati al sesto posto segnando al loro debutto dopo otto anni 71.74 (39.25, 32.49). 

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON
GBR
81.57 1
2 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI
ITA
76.36 2
3 Caroline GREEN / Michael PARSONS
USA
75.14 3
4 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER
CZE
74.70 4
5 Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI
USA
72.12 5
6 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI
USA
71.74 6
7 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN
GER
69.73 7
8 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA
JPN
69.61 8
9 Alicia FABBRI / Paul AYER
CAN
68.53 9
10 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN
FIN
67.93 10
