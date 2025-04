Pattinaggio artistico, il calendario del Grand Prix 2025-2026: si parte dalla Francia, finali in Giappone

Manca ancora tantissimo all’inizio della nuova, decisiva, stagione di pattinaggio di figura. La prossima annata sportiva come sappiamo avrà un sapore molto particolare, in quanto sarà contrassegnata dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, i cui posti ancora disponibili saranno assegnati alla prova di qualificazione in programma a Pechino nel mese di settembre. In tal senso, il circuito Grand Prix assumerà un ruolo fondamentale, in quanto sarà l’ago della bilancia per capire i reali valori in campo in vista della competizione a cinque cerchi.

Rispetto al solito, la distribuzione delle cinque tappe avrà un ordine diverso. Si partirà infatti lontani dal Nord America. La prima gara in programma sarà il Grand Prix de France, pianificata ad Angers dal 17 al 19 ottobre. Il carrozzone si sposterà quindi alla Cup Of China (24-26 ottobre), per poi andare verso Saskatoon, città che ospiterà Skate Canada (31 ottobre-2 novembre).

Successivamente il circuito farà capolino in Giappone per l’NHK Trophy (7-9 novembre), per poi virare al Finlandia Trophy di Helsinki (21-23 novembre). L’ultimo atto sarà invece in quel di Nagoya dal 5 all’8 dicembre.

La competizione itinerante, secondo alcuni, potrebbe accogliere anche parte dei rappresentanti russi e bielorussi che prenderanno parte ai Giochi del 2026. Ma si tratta al momento solo di indiscrezioni, in quanto non è emerso nulla di ufficiale dagli organi competenti.

CALENDARIO GRAND PRIX 2025-2026 PATTINAGGIO DI FIGURA