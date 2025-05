Carlos Alcaraz ammette: “Ho bisogno di Sinner per esprimere il mio miglior tennis”

Carlos Alcaraz ha iniziato bene il proprio percorso negli Internazionali d’Italia 2025. Lo spagnolo (n.3 del mondo) ha battuto nettamente il serbo Dusan Lajovic col punteggio di 6-3 6-3, mettendo in mostra alcuni colpi del suo sconfinato repertorio. Nel prossimo turno ci sarà un altro esponente della Serbia, ovvero Laslo Djere, e salvo sorprese l’esito del confronto non dovrebbe cambiare più di tanto.

Il murciano, dunque, sembrerebbe aver messo alle spalle i suoi problemi fisici che lo avevano costretto a saltare il Masters1000 di Madrid. “È stata una partita fantastica, ho ottenuto un’ottima percentuale di servizio e mi sono sentito molto a mio agio. Ciò mi dà molta fiducia per ciò che verrà. Domani andrò a visitare Roma. Ho un amico che vive qui e gioca nella Lazio e guardiamo la partita, giusto per godercela un po’. Voglio vedere la città e visitare le sue bellezze“, ha rivelato.

“La cosa importante era verificare la reazione del mio fisico. Sono riuscito a fare un paio di sprint senza sentire dolore, il che è molto positivo. Mi sono preso qualche giorno di pausa da qualsiasi cosa. Ho fatto il recupero solo con il mio fisioterapista, staccando la spina. Quando sono tornato a casa lunedì da Madrid, ho fatto un controllo per vedere come mi sentivo e il quadro era quasi perfetto. Così ho iniziato ad allenarmi“, ha raccontato Alcaraz.

A Carlitos è stata posta anche la domanda sul ritorno di Jannik Sinner a Roma: “È bello rivederlo qui. In un certo senso, avevo bisogno di lui nel circuito perché mi ha sempre spinto a diventare un giocatore migliore e a dare il 100%. Riesce ad attirare molti fan e il suo tennis è incredibile. Come ho detto, non è un bene solo per me, ma anche per gli appassionati“.