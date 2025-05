LIVE Paolini-Jabeur, WTA Roma 2025 in DIRETTA: ostacolo non semplice verso gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno del WTA 1000 di Roma 2025 tra Jasmine PAOLINI e Ons Jabeur, che vale un posto in ottavi di finale agli Internazionali d’Italia contro Ostapenko o Siegemund!

Le due si ritrovano dopo il match di Miami, che si era concluso conseguentemente all’infortunio della giocatrice tunisina accorso nel corso del primo parziale. Jabeur, che ha altresì vinto per ritiro il suo match d’esordio qui al Foro Italico contro l’ex campionessa di Wimbledon Petra Kvitova. Tornata nel circuito dopo la lunga assenza a Madrid, ha perso subito dalla giapponese Uchijima.

Oggi, Paolini gioca per raggiungere per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in questo torneo. Lei che l’anno scorso si era fermata subito a sorpresa contro Mayar Sherif, quest’anno ha l’occasione ghiotta per difendere il 5° posto mondiale provvisorio dagli attacchi di Mirra Andreeva e Madison Keys. Laddove la polacca Iga Swiatek dovesse clamorosamente uscire prematuramente, si potrebbe anche cullare il sogno di una top 4, ma servirebbe alzare la coppa.

Nella race Paolini ha assolutamente bisogno di una vittoria per riavvicinarsi all’ottava posizione virtuale, al momento distante poco meno di 250 punti. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno del WTA 1000 di Roma 2025 tra Jasmine PAOLINI e Ons Jabeur, che vale un posto in ottavi di finale. Si parte dopo Berrettini-Fearnley e Collins-Swiatek: dalle 11!