Pallamano, l’Italia lotta contro la Spagna ma cede nelle qualificazioni agli Europei: si decide tutto in Serbia

L’Italia ha lottato in maniera leonina per un tempo e mezzo contro la fortissima Spagna, poi nel finale di un incontro molto combattuto ha dovuto alzare bandiera bianca contro la formazione capace di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale ha perso con il punteggio di 33-29 (16-14 all’intervallo) a Fasano in un incontro valevole per le qualificazioni agli Europei 2026 di pallamano maschile, uscendo comunque a testa altissima dal palazzetto in terra pugliese e dimostrando di essere in costante crescita sotto il profilo tecnico e agonistico.

I ragazzi di coach Bob Hanning hanno perso il primo incontro casalingo dopo aver infilato cinque vittorie consecutive di fronte al proprio pubblico (la striscia era aperta dall’ottobre 2023, con il 37-27 sulla Turchia che aprì la cavalcata verso lo storico ritorno ai Mondiali disputati a gennaio e culminati con l’approdo alla seconda fase). Lo scorso 6 novembre i nostri portacolori avevano perso di misura (31-30) nella tana delle Furie Rosse nel confronto d’andata e poi avevano infilato tre affermazioni di fila (due contro la Lettonia e una contro la Serbia tra le mura amiche).

La classifica del gruppo 4 è ora la seguente: Spagna a quota 8 punti, Italia e Serbia a 6, Lettonia a 0. Si deve disputare l’ultima giornata, in programma domenica 11 maggio (ore 18.00): l’Italia dovrà fare visita alla Serbia, mentre la Spagna ospiterà la Lettonia. Alla rassegna continentale si qualificheranno le prime due classificate di ogni girone e le migliori quattro terze: un successo o un pareggio contro i balcanici garantirebbero all’Italia l’ammissione agli Europei, in caso di sconfitta bisognerà sperare di essere tra le migliori terze per meritarsi il palcoscenico del prossimo grande evento internazionale.

Non sono bastati gli undici gol firmati da Andrea Parisini, da annotare anche le cinque marcature di Simone Mengon e le quattro a testa di Leo Prantner e Jeremi Pirani. A trascinare gli iberici sono stati Aleix Gomez (6 gol), Victor Romero (6), Ian Tarrafeta (5), Imanol Garciandia (5). Ora bisognerà cercare la grande impresa a Kraljevo per continuare a scalare le gerarchie della pallamano internazionale.

LA CRONACA DI ITALIA-SPAGNA

Dopo i primi dieci minuti (5-5) la Spagna ha firmato un perentorio allungo con la doppietta di Gomez, la stoccata di Barrufet e il tiro incrociato di Tarrafeta (5-9). Gli azzurri provano a rimanere in scia, Parisini si inventa una magia, poi Mengon è implacabile, Ebner si trasforma in una saracinesca e Pirani accorcia (10-11). Si procede gol su gol, fino al 14-16 all’intervallo.

Parisi e Bronzo si mettono in bella mostra in avvio di ripresa (16-17), ma quando ci si avvicina al quarantesimo minuto gli azzurri vanno un po’ in apnea fisicamente e Romero segna il 23-19 che mette la nostra Nazionale con le spalle al muro. A differenza di quanto successo nel primo tempo l’Italia non ha più le forze per ricucire lo strappo, ma non va alla deriva, la Spagna non va mai oltre i cinque gol di vantaggio e alla sirena è Parisini a siglare la rete del definitivo 29-33.