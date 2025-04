Pallamano: Italia Femminile, squadra in crescita ma non ancora pronta

Dopo le due partite perse contro la Romania, nello spareggio dei Playoff d’accesso ai Mondiali 2025, la nazionale italiana femminile analizza cosa è andato e cosa non è andato del confronto con le romene.

La squadra azzurra, nel suo processo di crescita guidato dal DT Alfredo Rodriguez, ci ha provato andando metaforicamente a sbattere contro un muro ancora troppo duro per il livello di gioco e “conoscenze” della selezione tricolore.

La “bocciatura” era preventivabile, ma non fa parte di quelle insufficienze gravi legate all’impreparazione: è qualcosa di “fisiologico” in un percorso che potrebbe avere nel prossimo biennio la sua rivelazione per un gruppo giovane che potrà soltanto migliorare e maturare.

In questo senso, illuminanti, sono state le stesse parole di Alfredo Rodriguez sulla partita di ieri giocata alla TeraPlast Arena di Bistrița finita 31-18 per la Romania dopo il 21-30 di Chieti: “Credo che la squadra abbia disputato una partita molto positiva nel computo dei 60’. Stiamo affrontando un processo di crescita graduale e già dalle partite di ottobre nel primo turno a quelle di questa settimana si è vista una evoluzione importante sulle dinamiche di gioco, soprattutto a livello difensivo”.

“Riuscire – ha aggiunto – a mettere in difficoltà la Romania nel primo tempo, con un lavoro eccezionale di tutte le giocatrici, è secondo me molto importante. Nella seconda parte è emersa la stanchezza, abbiamo sbagliato alcune scelte in fase d’attacco e non abbiamo più avuto la freschezza atletica necessaria in difesa, ma come staff siamo in generale molto soddisfatti. Sono convinto che questa sia la strada giusta”.