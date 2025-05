NBA Playoff 2025, i risultati della notte (5 maggio): Golden State batte Houston in gara-7, Indiana sorprende Cleveland

Proseguono senza sosta i playoff 2025 della NBA, con due partite andate in scena nella notte rispettivamente gara7 del primo turno nella Western Conference e gara-1 delle semifinali nella Eastern: andiamo a fare quindi un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano.

I Golden State Warriors fanno la voce grossa in Texas battendo gli Houston Rockets per 89-103 e centrando così il pass per le semifinali di Conference dove incroceranno la testa di serie numero cinque ovvero i Minnesota Timberwolves. I californiani iniziano bene con un primo quarto da 19-23, allungando nella seconda frazione chiusa sul +12 (39-51). I Rockets sembrano faticare nel contenere l’attacco di Golden State non riuscendo al tempo stesso a macinare gioco e punti, con i Warriors che conservano un margine di sicurezza alla terza sirena (62-70). Nella frazione conclusiva i Warriors alzano nuovamente l’intensità e volano addirittura a +20 (74-94), con Houston che alza bandiera bianca e cede in gara-7 col punteggio di 89-103 che consegna a Golden State la semifinale nella Western Conference. Decisivi Buddy Hield con 33 punti e Steph Curry con 22 punti e 10 rimbalzi, al pari di Jimmy Butler III che mette a referto 20 punti – 24 punti di Amen Thompson e la doppia doppia di Alperen Sengun (21 punti e 14 rimbalzi) non bastano ai Rockets.

Passando invece alle semifinali ad Est, gli Indiana Pacers sorprendono a domicilio i Cleveland Cavaliers vincendo per 112-121 e portandosi così sull’1-0 nella serie al meglio delle sette partite. Gli ospiti innestano le marce alte fin dalle prime battute, trovandosi avanti di undici lunghezze dopo 12’ di gioco (25-36). Cleveland accusa il colpo ma prova comunque a reagire nel secondo quarto, risalendo fino al -6 con cui si va all’intervallo lungo (58-64). Nella ripresa i padroni di casa trovano la forza di operare anche il sorpasso (88-87), con Indiana che non ci sta e restituisce prontamente il favore alla terza sirena (90-92). Nel parziale decisivo i Pacers tornano a spingere sull’acceleratore e vanno sul +10 (106-116), con i Cavaliers che non riescono più ad impensierire gli avversari: finisce 112-121, con Indiana che fa saltare il fattore campo subito in gara-1 e va sull’1-0 nelle semifinali ad Est. Tyrese Haliburtona trascina i suoi con una doppia doppia da 22 punti e 13 assist, insieme ad Andrew Nembhard che piazza 23 punti – per i ‘Cavs’ 33 punti di Donovan Mitchell e 20 punti con 10 rimbalzi di Evan Mobley.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

1° turno Ovest

Houston Rockets-Golden State Warriors 89-103 (Golden State vince la serie 4-1)

Semifinali Est

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 112-121 (Indiana avanti 1-0 nella serie)