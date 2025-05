NBA Playoff 2025, Denver vince gara-7 con i Clippers ed è in semifinale

Fa festa la squadra di casa nella prima delle due gare-7 di questo inizio di NBA Playoff 2025. I Denver Nuggets non sbagliano la partita decisiva davanti ai loro tifosi e superano 120-101 i Los Angeles Clippers, staccando il biglietto per le semifinali di Conference contro gli Oklahoma City Thunder.

Una prova di squadra importante quella di Denver, che piazza sei giocatori con oltre 15 punti. Il migliore è stato Aaron Gordon con 22 punti, ma fondamentale anche il contributo di Christian Braun (21) e di Russell Westbrook, che da ex dalla panchina firma 16 punti. Nikola Jokic chiude la sua gara-7, avvicinando la tripla doppia e mettendo a referto 16 punti, 10 assist ed 8 rimbalzi.

I Clippers sono dunque già fuori dai playoff e sicuramente in questa serie ha pesato l’incredibile schiacciata di Gordon sulla sirena di gara-4. In quest’ultima partita non è bastato un Kawhi Leonard da 22 punti, unico a salvarsi. Ancora una volta James Harden sbaglia una partita decisiva, concludendo con soli 7 punti (2/8 dal campo) e 13 assist.

Dopo un ottimo avvio nel primo quarto (26-21), i Clippers si sciolgono completamento nel secondo. Denver segna ben 37 punti e conclude avanti di ben 21 punti all’intervallo. I Nuggets dominano anche dopo la pausa lunga con un altro quarto da 35 punti e solo 19 subiti, che fa calare definitivamente il sipario sulla partita.

Il tabellone del primo turno ad Ovest deve ancora completarsi di una sfida nel primo turno, visto che manca la gara-7 tra Houston e Golden State, che si giocherà in casa dei Rockets. La vincente è attesa dai Minnesota Timberwolves, che avevano già eliminato con anticipo per 4-1 i Los Angeles Lakers.