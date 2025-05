Basket, vittorie in vetta per Trapani e Virtus Bologna in Serie A. Bene anche Brescia e Varese

Penultima giornata della Serie A di basket 2025 completata da pochi minuti con le sette partite disputate nella domenica 4 maggio: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto quest’oggi.

Successo esterno della Vanoli Cremona sull’Estra Pistoia per 66-89 con 22 punti di Willis. Fa saltare il fattore campo anche la Germani Brescia che espugna Sassari battendo la Dinamo per 77-96 con 22 punti di uno scatenato Amedeo Della Valle – 16 punti di Weber per il Banco di Sardegna. Larga affermazione fuori casa della Virtus Bologna contro la Givova Scafati per 87-104 con 24 punti di Matt Morgan e 20 di Achille Polonara – 21 punti e 13 assist di Andrea Cinciarini tra i campani. Vince in trasferta anche Napoli contro la Bertram Derthonq Tortona per 82-89 grazie a 22 punti di Erick Green e 18 punti di Kevin Pangos, con 18 punti di Davide Denegri per i piemontesi.

Trapani vince il big match contro l’Olimpia Milano per 89-81 e rimane in vetta con la Virtus Bologna con 20 punti di Langston Galloway – 19 punti di Armoni Brooke per i campioni d’Italia. La Nutribullet Treviso si aggiudica il derby veneto contro l’Umana Reyer Venezia per 83-72 con 16 punti di Bowman e Macura – 16 punti di Ennis per gli oro-granata. Vittoria chiave per la salvezza per l’Openjobmetis Varese contro la Pallacanestro Trieste con 21 punti di Davide Alviti e 20 di Hands – 20 punti di Brown per i giuliani.