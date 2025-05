NASCAR, dal Texas la Cup Series vola in Kansas per un nuovo week-end d’azione

Torna protagonista il Kansas Speedway per un nuovo avvincente fine settimana dedicato alla NASCAR Cup Series. La stagione continua senza sosta in uno dei tracciati da 1 miglio e mezzo più apprezzati dai protagonisti dopo l’avvento delle vetture ‘Next Gen’.

La bagarre è assicurata nel velocissimo impianto di Kansas City che ha diverse caratteristiche che rendono speciale rispetto al resto del calendario. Le quattro curve hanno infatti un banking progressivo, erette con una pendenza progressiva da 17 a 20 gradi (non vi è differenza tra curva 1-2 o 3-4).

Denny Hamlin (2012, 2020, 2023) detiene il record di affermazioni nella prova primaverile del Kansas, il #11 di Toyota e Joe Gibbs Racing condivide almeno un’affermazione con Martin Truex Jr. (2017), Kyle Larson (2024), Brad Keselowski (2011, 2019) e Kyle Busch (2016, 2021).

Il week-end che ci apprestiamo a vivere, il primo dell’anno dei due previsti in uno degli ovali di proprietà della NASCAR, sarà l’ultimo prima di una breve sosta per la Cup Series che settimana prossima affronterà in North Carolina al North Wilkesboro Speedway la tradizionale All-Star Race non valida ai fini della regular season.