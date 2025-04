Motocross, GP Portogallo 2025: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2025. Dopo la tappa elvetica, il calendario propone il Gran Premio del Portogallo, settimo appuntamento della stagione. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Agueda, con in palio 60 punti complessivi di estrema importanza per i due campionati. Sbarchiamo sulla pista lusitana con due classifiche generali decisamente differenti tra di loro.

Il Mondiale MXGP vede, infatti, al comando Tim Gajser con 305 punti dopo lo zero di Gara-2 di Frauenfeld, mentre al secondo posto troviamo Romain Febvre con 278 punti. Terzo Lucas Coenen con 227 davanti a Glenn Coldenhoff con 224.

Il Mondiale MX2, invece, è combattutissimo. In vetta rimane Kay de Wolf con 281 punti e 3 lunghezze di margine su Simon Laengenfelder, quindi terzo il nostro Andrea Adamo con 258. Quarto Liam Everts con 251, mentre è quinto Thibault Benistant con 203.

Come seguire l’evento in tv? RaiSport HD e Eurosport 2 (211) trasmetteranno le gare domenicali in base alla programmazione, mentre la diretta streaming sarà fruibile su RaiPlay, mxgp-tv.com, discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta per le due manche della MXGP.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOCROSS 2025 (orari italiani)

Sabato 4 maggio

Ore 17.35 Qualifying Race MX2 (20 minuti + 2 giri)

Ore 18.25 Qualifying Race MXGP (20 minuti + 2 giri)

Domenica 5 maggio

Ore 11.25 Warm-up MX2 (15 minuti)

Ore 11.45 Warm-up MXGP (15 minuti)

Ore 14.15 Gara-1 MX2 (30 minuti + 2 giri)

Ore 15.15 Gara-1 MXGP (30 minuti + 2 giri)

Ore 17.10 Gara-2 MX2 (30 minuti + 2 giri)

Ore 18.10 Gara-2 MXGP (30 minuti + 2 giri)