MotoGP, scatta il weekend di Le Mans! Pecco Bagnaia deve lanciare un messaggio ai fratelli Marquez

Ci siamo, prende ufficialmente il via l’importante fine settimana del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Le Mans ci attende una di quelle tappe che, almeno sulla carta, potrebbero segnare una pagina fondamentale dell’intero campionato. Dopo quanto avvenuto nel Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera, infatti, tutti i protagonisti hanno un messaggio da mandare ai rivali.

Ci proveranno sin da oggi, in concomitanza con i primi due turni in pista. Il lavoro sul tracciato della Sarthe inizierà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti, quindi si tornerà in scena alle ore 15.00 per le fondamentali pre-qualifiche che, oltre a comporre la top10 che nella giornata di domani potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche, ci darà un quadro più preciso dei valori in pista, con la Ducati che, come sempre, sarà la moto da battere.

Anche la classifica generale della classe regina è a forti tinte rosse. Le moto di Borgo Panigale, infatti, stanno dettando legge. Alex Marquez comanda con 140 punti contro i 139 del fratello Marc ed i 120 di Francesco Bagnaia. Tre piloti che si contenderanno il titolo fino al termine della stagione? Lo inizieremo a capire sin da questo appuntamento in terra francese, con i protagonisti che, ognuno, dovranno mandare un messaggio ai rivali.

Alex Marquez, in primis, vorrà dimostrare a tutti che non è lassù per caso o grazie agli errori del fratello. Lo stesso fratello Marc che vorrà ribadire a tutti che, senza gli errori di Austin e Jerez de la Frontera sarebbe già ampiamente in fuga verso il suo nono titolo iridato. Infine Pecco Bagnaia. Il pilota del team Ducati Factory deve assolutamente trovare il giusto feeling con la sua GP25 e, di pari passo, mandare un segnale ai due rivali perchè fino a questo momento è sembrato più uno spettatore che un protagonista delle battaglie per successi e titolo.