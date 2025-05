MotoGP, i precedenti di Bagnaia a Le Mans. Mai una vittoria in MotoGP

Francesco Bagnaia sarà uno dei grandi protagonisti nel weekend del Gran Premio di Francia 2025, sesto round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco ha vinto sin qui una sola gara approfittando della caduta di Marc Marquez in Texas, ma è ancora pienamente in corsa per il titolo iridato grazie ad una buona costanza di rendimento dovendo recuperare un gap di 20 punti dal leader della generale Alex Marquez e di 19 dal fratello maggiore. Il torinese del team ufficiale Ducati non è mai salito sul gradino più alto del podio a Le Mans in top class, dimostrando però a sprazzi un buon feeling con il circuito Bugatti sin dai tempi delle classi inferiori.

Dopo una prima apparizione lontano dalla zona punti nel 2013, l’anno successivo Bagnaia si esaltò in Francia ottenendo un convincente quarto posto (in scia ai primi tre) che rappresentava in quel momento di gran lunga il miglior risultato della carriera in Moto3. Nel 2015 arrivò poi proprio a Le Mans il primo podio nel Motomondiale, con una splendida terza posizione alle spalle dei connazionali Romano Fenati ed Enea Bastianini per una memorabile tripletta italiana.

Dopo un modesto 12° posto nel 2016, Pecco fu subito in grado di andare forte da rookie in Moto2 arrivando secondo nel GP di Francia del 2017 dietro a Franco Morbidelli (quell’anno campione del mondo) per poi salire l’ultimo gradino un anno più tardi firmando un successo piuttosto netto sul mitico tracciato transalpino che gli consentì di fare un importante passo avanti verso la conquista del suo primo titolo mondiale.

Le prime due apparizioni a Le Mans in MotoGP non furono altrettanto soddisfacenti tra le fila del team Pramac, con un ritiro nel 2019 ed un 13° posto nella gara bagnata del 2020. Maltempo che condizionò anche la corsa del 2021, ma in quel caso Pecco si inventò una grande rimonta dalla sedicesima alla quarta posizione con la Ducati ufficiale facendo la differenza nella fase di flag to flag.

Poche soddisfazioni nell’ultimo triennio in Francia, con la caduta del 2022 per cercare di rispondere al sorpasso di Enea Bastianini per la leadership e l’incidente del 2023 con Maverick Viñales, oltre ad un beffardo terzo posto nel 2024 (dopo una Sprint disastrosa) al termine di una sfida a tre per la vittoria fino all’ultimo giro con Jorge Martin e Marc Marquez.