MotoGP, Francesco Bagnaia “lost that lovin’ feelin’” con Ducati. A Le Mans ritroverà le sensazioni perdute?

La MotoGP ripartirà dalla Francia, dove tra sabato 10 (ore 15:00 Sprint) e domenica 11 (ore 14:00 Gran Premio) si terrà la sesta tappa del Mondiale 2025. Nonostante si sia prossimi a un quarto del campionato, c’è ancora chi cerca riscontri ai propri quesiti, come Francesco Bagnaia.

‘Pecco’ sta disputando una stagione molto solida, poiché è sempre arrivato al traguardo. Otto podi tra gare brevi e canoniche. Solo una vittoria, però, arrivata grazie a una caduta di Marc Marquez, al quale attualmente paga 19 punti in classifica generale. Sia chiaro, al ventottenne piemontese va benissimo così, perché per quanto visto sinora, rischiava di essere ben più indietro.

Proprio questo pensiero può instillare fiducia al Campione del Mondo 2022 e 2023. El Trueno de Cervera, per quanto più veloce, non è andato in fuga. Il ritardo dal trentaduenne iberico avrebbe potuto essere superiore alle 70 lunghezze, invece è inferiore alle 20. Una situazione che Bagnaia conosce bene, seppur a parti invertite.

D’altronde, nel 2024 non ha forse dovuto cedere il casco iridato a Jorge Martin soprattutto a causa dei troppi capitomboli? Lui è stato il primo ad ammetterlo e quanto accaduto lo scorso anno è sotto gli occhi di tutti, così come le difficoltà legate alle Sprint, dove fatica a incidere (scorporando le gare dimezzate dai GP veri e propri si nota come Pecco sia a -30 dal compagno di team al sabato, ma a +11 la domenica!).

“You’ve Lost That Lovin’ Feelin'” cantavano i Righteous Brothers nel 1964 in una celebre canzone, poi rilanciata nelle hit parade nel 1986 grazie al film Top Gun, di cui era parte integrante della colonna sonora. Forse per Bagnaia non è una questione d’amore, ma di feeling sicuramente. Non ‘sente’ la versione 2025 della Desmosedici come quelle degli anni precedenti.

Però non va dimenticato come il piemontese abbia testimoniato di saper crescere di rendimento proprio in primavera, trovando le giuste sensazioni strada facendo. È già capitato, quindi la dinamica potrebbe ripetersi. Proprio per questo, il fatto di essere a -19 da Marquez è incoraggiante. A dispetto di tutti gli affanni, il #63 è ancora in scia al #93.

Se Bagnaia svoltasse, si potrebbe a tutti gli effetti parlare di “scampato pericolo” iniziale e possibilità di giocarsi il titolo alla pari con Marc Marquez. È un grandissimo “se”, quello appena espresso, ma è una delle chiavi di volta del Mondiale 2025. Vedremo quale sarà il responso di Le Mans, autodromo in cui Pecco non ha mai vinto nella classe regina.