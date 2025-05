MotoGP, Marc Marquez rimpiangerà l’inizio di 2025 da “cigarra” anziché da “hormiga”?

Le Mans sarà teatro del Gran Premio di Francia di MotoGP fra sabato 10 (la sprint alle ore 15:00) e domenica 11 (il GP alle ore 14:00). Tra gli attori più attesi sul palcoscenico transalpino c’è Marc Marquez, che al Bugatti Circuit si troverà nella paradossale situazione di dover dare delle risposte. Soprattutto a sé stesso.

Uno dei primi soprannomi del trentaduenne catalano era “La hormiga”, ovverosia “la formica”. Però, sinora, il suo 2025 assomiglia molto di più a quello di una “cigarra”, una cicala. D’altronde, pur essendosi dimostrato il pilota nettamente più performante nel contesto della MotoGP, non si trova in testa alla classifica generale.

Difatti, per quanto assordante nel suo frinire vincente, i ruzzoloni di Austin e di Jerez de la Frontera gli sono costati più di 50 punti (a quelli persi bisogna assommare quelli guadagnati dai rivali diretti). A pensarci bene, sono un’enormità. Al riguardo, non è detto che quanto accaduto nella prima parte della stagione non possa risultare determinante a novembre nell’economia del Mondiale.

Dopotutto, dove sta scritto che Marquez mantenga l’attuale supremazia nei confronti di Francesco Bagnaia? Lui sta sfruttando al meglio la versione 2025 della Ducati, però il compagno di squadra sta lavorando alacremente (come una formica operosa) per colmare il divario prestazionale, in maniera tale da provare a giocarsi le proprie carte contro un avversario formidabile.

Ora come ora, lo spagnolo è superiore all’italiano. Nulla quaestio. Cionondimeno, i rapporti di forza potrebbero anche modificarsi da un momento all’altro. Nel qual caso, Marc rischierebbe di rimpiangere quanto accaduto sinora, poiché non avrebbe battuto a sufficienza il ferro quando era caldo.

C’è dunque curiosità per capire se a Le Mans ritroveremo Marc Marquez dominante, come lo è stato nei primi cinque round della stagione, oppure se ci sarà chi sarà in grado di dargli filo da torcere. Attenzione al Bugatti Circuit, perché è vero che il veterano iberico vi ha vinto 3 volte, ma si tratta di un numero inferiore alle occasioni in cui è finito nella ghiaia (4)…