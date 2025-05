MotoGP, Marco Bezzecchi verso Le Mans: “Pista che mi piace ed è ideale per capire i miglioramenti della moto”

L’Aprilia punta parecchio sul prossimo fine settimana di gare. Ci attende, infatti, il Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025 sul tracciato di Le Mans, una occasione importante per la scuderia di Noale, che sta faticando parecchio in questo primo scorcio di campionato. L’assenza forzata e prolungata del campione del mondo in carica Jorge Martin è un aspetto pesantissimo, ma il lavoro deve e può proseguire.

Al momento l’Aprilia ha visto solo qualche sprazzo qua e là, specialmente grazie a Marco Bezzecchi, con i test di Jerez de la Frontera che sembrano avere dato ulteriore slancio ad una moto che, giova ricordarlo, ha spesso fatto bene sul tracciato di Le Mans. Stesso discorso per il pilota romagnolo, che parte rinfrancato per la trasferta francese.

“Sono contento di andare a Le Mans, ho voglia di tornare in sella dopo i test di Jerez de la Frontera che sono stati positivi e ci hanno dato risposte importanti a livello di sviluppo della moto. È una pista che mi piace molto e dove ho anche vinto in passato, quindi siamo motivati e pronti a dare il massimo”. Il pilota romagnolo ha, infatti, centrato il successo nel 2023, dopo aver brillato anche nelle categoria inferiori.

A quanto pare, però, l’aspetto più importante sarà legato alla conferma delle ottime sensazioni che i piloti di Noale hanno provato nei test della scorsa settimana. Il tracciato di Le Mans, dunque, dovrà essere un banco di prova fondamentale per capire se la direzione presa dal team italiano sarà quella corretta per vivere una seconda parte di stagione di alto livello.