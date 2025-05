MotoGp: Miguel Oliveira tornerà in sella per il GP di Le Mans

Ancora qualche giorno di stop e poi sarà tutto ok per Miguel Oliveira. Il portoghese del Prima Pramac Racing infortunatosi nella gara sprint del GP d’Argentina sarà infatti in sella alla sua moto nel GP di Le Mans – in Francia – del prossimo fine settimana.

“L’ultimo controllo medico ha dato esito positivo, consentendo al team Prima Pramac Yamaha MotoGP di dare il bentornato a Miguel Oliveira questo fine settimana in Francia”, ha reso noto il team con un comunicato.

“Oliveira era stato costretto a saltare tre gare dopo essersi slogato il legamento sternoclavicolare della spalla sinistra in una caduta durante il GP di Argentina”.

Poi si specifica: “Il pilota portoghese si è sottoposto ad un’ultima risonanza magnetica a Milano alla fine della scorsa settimana. L’esame ha confermato il completo recupero dalla lussazione del legamento sternoclavicolare della spalla sinistra, subita nell’incidente di Termas de Rio Hondo”.

“A Le Mans, Oliveira si sottoporrà al controllo medico obbligatorio giovedì presso il centro medico del circuito prima di tornare ufficialmente al suo posto nel box sotto la supervisione del suo ingegnere di gara, Luca Ferraccioli”.

Miguel Oliveira, sostituito in queste settimane da Augusto Fernandez, ripartirà nel suo Mondiale di MotoGp dai soli 2 punti raccolti di fatto nel primo weekend del campionato, all’inizio di marzo in Thailandia.