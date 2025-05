MotoGP, Marc Marquez: “Sono soddisfatto ma è solo venerdì, abbiamo ancora lavoro da fare”

Dopo Moto3 e Moto2 sono andate in archivio anche le pre-qualifiche MotoGP, valide per il Gran Premio di Francia 2025. Sul circuito di Le Mans, la prima posizione è stata ottenuta dal solito Marc Marquez che, con la sua Ducati, ha letteralmente dominato la prova, facendo siglare il crono di 1:29.855, nuovo record della pista.

Fantastico passo per il francese Fabio Quartararo (Yamaha) che accede al Q2 in seconda posizione con un distacco di 0.177 dal fuoriclasse spagnolo. Terza piazza per Francesco Bagnaia con un ritardo di 0.184. Subito dietro i due piloti del Team Gresini, Fermin Aldeguer (+0.366) ed Alex Marquez (+0.401). Accedono al Q2 anche Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) in nona posizione a +0.654 e Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) a +0.767.

Dopo la FP1, Marc Marquez ha dominato anche la pre-qualifica lanciando un messaggio chiaro a tutto il paddock. La caduta nel Gran Premio di casa è stato un duro colpo per l‘otto volte campione del mondo che in Francia vuole subito riprendersi la leadership del Mondiale, che oggi vede in testa il fratello Alex. Il pilota iberico, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Sono andato molto bene oggi ma è solo venerdì, dobbiamo ancora lavorare su qualche punto della pista per essere ancora più veloci. Oggi pomeriggio abbiamo fatto un ritmo migliore ma penso che domani saranno tutti più vicini”.

“Sto sbagliando meno ma ho commesso un errore grave domenica scorsa, devo ancora sistemare qualcosa non nella moto ma in me stesso; sono autocritico e si può andare meglio. Sono arrivato in un Team dove il mio compagno di squadra è due volte campione del mondo, per il momento siamo alla pari e stiamo lavorando insieme”, ha poi concluso il pilota della Ducati.