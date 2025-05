MotoGP, Franco Morbidelli verso Le Mans: “Sto meglio, ma voglio capire come mi sento in moto”

Franco Morbidelli arriva a Le Mans in condizioni fisiche non ottimali dopo la brutta caduta di Jerez de la Frontera, ma resta comunque uno dei candidati principali per salire sul podio nel Gran Premio di Francia 2025, sesto appuntamento della stagione per il Mondiale MotoGP. L’azzurro del team VR46 occupa la quarta piazza in classifica generale grazie a tre terzi posti complessivi sin qui tra Sprint e gare, ma non è ancora riuscito a battagliare fino in fondo con i big della categoria per una vittoria.

“Le Mans è un’altra gara importante per noi. Stiamo cercando di continuare su questo ritmo e con questa velocità, quindi l’obiettivo è fare un ottimo lavoro. La pista mi piace molto, lo scorso anno ho fatto una bella rimonta nella gara della domenica, perciò sono fiducioso guardando alla pista“, il commento del pilota romano alla vigilia del weekend transalpino.

Morbidelli dovrebbe sottoporsi proprio stamattina ad una visita medica nei pressi del circuito Bugatti per essere dichiarato fit in vista del round francese: “Parlando della mia condizione fisica, sto meglio, ma voglio vedere come mi sento sulla moto. Non vedo l’ora di svolgere il nostro programma di lavoro pulito e disputare le due gare al meglio“.