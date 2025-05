Moto2, Manuel Gonzalez domina le pre-qualifiche a Le Mans, Vietti ed Arbolino nei quattordici

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche Moto 2 del Gran Premio di Francia 2025. Sul circuito di Le Mans, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) con il crono di 1:34.744, nuovo record della pista. Lo spagnolo, dopo la prima posizione delle prove libere, accederà al Q2 come favorito per la pole position.

Dietro l’iberico si posiziona in seconda piazza il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), con un distacco di 0.335 dalla testa. Terzo posto per Filip Salac (ELF Marc VDS Racing Team) a o.383. Il ceco ha anticipato il suo compagno di squadra Jake Dixon, caduto negli ultimi minuti della sessione. Conclude la top 5 Celestino Vietti (Folladore SpeedRS Team) che, sembrato in difficoltà per metà prova, è comunque riuscito con un guizzo finale a qualificarsi nei primi 14.

Sesta posizione per lo spagnolo Jorge Navarro (KLINT Forword Factory Team) con un ritardo di 0.555. Concludono la top 10 Sergio Garcia (QjMotor-Frinsa-MSI) +0.559, Alonso Lopez (Folladore SpeedRS Team) +0.597, Albert Arenas (Italjet Gresini Moto2) +0.608 e Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) +0.657. L’italiano, terzo nelle FP1, ha ottenuto l’accesso al Q2 con il crono di 1:35.401.

Ottime notizie quindi da Le Mans, con entrambi i piloti italiani nelle prime 14 posizioni delle pre-qualifiche, risultato che significa qualificazione per la Q2. Il prossimo appuntamento con la Moto2 è domani, sabato 10 maggio, con le prove libere in programma alle ore 9.25.