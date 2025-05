Matteo Malucelli vince l’ultima tappa del Giro di Turchia, a Poels la generale

Matteo Malucelli ha vinto l’ottava e ultima tappa del Giro di Turchia, imponendosi in volata sul traguardo di Smirne. Il portacolori della XDS Astana ha trovato il varco giusto in uno sprint a ranghi compatti e si è regalato un successo di spessore, regolando il quotato norvegese Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) e Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta).

Elia Viviani (Lotto) ottavo dopo l’affermazione nello sprint di ieri, alle spalle di Luca Colnaghi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e davanti al fratello Attilio (Team Solution Tech-Vini Fantini). Si tratta dell’undicesima vittoria in carriera per il 31enne, l’ultima risaliva allo scorso 7 aprile in occasione della prima frazione del Tour of Hainan. Ottima iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni, a cominciare dal GP du Morbihan previsto il prossimo 10 maggio.

L’olandese Wout Poels (XDS Astana) si è imposto in classifica generale con un vantaggio di sedici secondi nei confronti dell’ecuadoriano Harold Martin Lopez (suo compagno di squadra) e 58” sul colombiano Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL), Giovanni Carboni (Unibet Tietema Rockets) ottavo a 1’58”.