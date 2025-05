Elia Viviani torna a vincere! Splendida volata al Giro di Turchia, interrotto un lungo digiuno

Elia Viviani ha vinto la settima tappa del Giro di Turchia, tornando ad alzare le braccia al cielo dopo 596 giorni di digiuno. Il velocista veronese si è imposto sul traguardo di Cesme e ha conquistato il suo 90mo successo in carriera, facendo festa dopo un anno e mezzo tra i professionisti: bisogna risalire al 12 ottobre 2023 per ritrovare la sua ultima gioia, maturata in occasione della prima frazione del Gree-Tour of Guangxi (evento di livello World Tour, mentre la stoccata odierna è di categoria Pro).

Il Campione Olimpico dell’Omnium a Rio 2016 si riscopre dirompente in volata a 36 anni, battendo di forza il quotato norvegese Alexander Kristof (Uno-X Mobility), Davide Persico (Wagner Bazin WB) e Matteo Malucelli (XDS Astana Team). Il portacolori della Lotto si regala una bella giornata, arricchendo un palmares in cui spiccano vittorie di tappa in tutti i Grandi Giri e il trionfo agli Europei 2019 (considerando soltanto gli eventi su strada).

L’olandese Wout Poels (XDS Astana) resta al comando della classifica generale con sedici secondi di vantaggio sull’ecuadoriano Harold Martin Lopez (suo compagno di squadra), mentre il colombiano Guillermo Juan Martinez (Team Picnic PostNL) occupa la terza piazza con un ritardo di 58 secondi. Domani (domenica 4 maggio) andrà in scena l’ottava e ultima frazione: 105,7 km da Cesme a Smirne, lungo un percorso sulla carta pensato per i velocisti.