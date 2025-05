Lorenzo Musetti: “Sapevo che oggi contava l’efficacia e portarla a casa”

Buona la prima per Lorenzo Musetti nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il toscano ha piegato in due set il finlandese Otto Virtanen col punteggio di 6-3 6-2, non esprimendo un tennis scintillante ma particolarmente pratico, provocando in qualche modo i tanti errori del suo avversario. Il finnico, infatti, si è affidato come unico tema tattico al vincente.

Musetti, da questo punto di vista, l’ha attirato nella propria tela e ha finito per prevalere con sufficiente tranquillità: “Arrivare qui dopo un anno così pieno di esperienze e aspettative e festeggiare con la top 10 è impagabile. Sapevo non sarebbe stato un match bello, ma contava l’efficacia. Non ho mostrato il miglior tennis, ma l’importante era portarla a casa e l’ho fatto“, ha dichiarato Musetti ai microfoni di RaiSport HD.

“Sicuramente vorrei esprimere un tennis migliore, sto cercando di prepararmi al meglio. Sapevo la partita non sarebbe stata facile, sono concentrato per la prossima“, ha aggiunto il carrarino. Il prossimo incontro sarà contro lo statunitense Brandon Nakashima, che ha potuto sfruttare il ritiro dell’australiano Jordan Thompson, approdando così al terzo round senza giocare.

La gestione emotiva è stato il problema quest’oggi per Musetti, vedremo se il tennista degli States, giocatore che si esprime meglio sul veloce, saprà creare qualche grattacapo al nostro portacolori sull’amata terra battuta.