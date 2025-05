LIVE Italia-El Salvador, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-El Salvador, Mondiali beach soccer 2025, l’Italia non può più sbagliare.

L’obiettivo della Nazionale italiana di beach soccer di andare fino in fondo al Mondiale 2025 che si sta disputando alle Seychelles rimane vivo. La sconfitta contro il Brasile (2-1) nella seconda giornata del Gruppo D, non ha eliminato le ambizioni dei ragazzi di Del Duca. L’Italia rimane una delle nazionali pretendenti ad alzare la coppa al cielo di Victoria. Il pass per accedere alla fase a eliminazione diretta, quindi ai quarti di finale, bisogna ancora conquistarlo.

Il Brasile è già qualificato come primo: i verdeoro affronteranno nell’ultima sfida l’Oman, che ha un solo punto in classifica. La sfida è solo per il secondo posto: se gli Azzurri vincono contro El Salvador passano il turno, anche vincendo solamente ai rigori perché, anche in caso di successo dell’Oman sul Brasile ai tempi regolamentari, in un arrivo a 4 punti la nazionale azzurra rimarrebbe davanti per lo scontro diretto vinto alla prima partita. Una sconfitta, di contro, complicherebbe tutto.

Convocati:

Portieri: Leandro Casapieri e Gean Pietro Carleti;

Difensori: Luca Bertacca (Viareggio), Josep Jr;

Esterni: Ovidio Alla (Hermes Giuliano di Roma), Alessandro Andriani (Pescatori Ostia), Tommaso Fazzini (Urbino Taccola), Gianmarco Genovali (Fratres Perignano);

Attaccanti: Camillo Neves, Alessandro Remedi (Pietrasanta), Fabio Sciacca (Hermes Giuliano di Roma), Emmanuele Zurlo (Nausicaa).

Inizio alle ore 13:00.