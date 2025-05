Giro di Romandia 2025: Jay Vine vince da finisseur la terza tappa, quinto Alberto Bettiol

Vincono sempre loro: UAE Team Emirates – XRG che continua a dominare in lungo e in largo nel circuito World Tour. Anche al Giro di Romandia si esalta la compagine emiratina che vede imporsi nella terza tappa con arrivo a Cossonay l’australiano Jay Vine. Successo numero tre della stagione dopo le due alla Coppi e Bartali.

Tre corridori sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Huub Artz (Intermarché – Wanty), Bauke Mollema (Lidl-Trek) e Stefan Kung (Groupama – FDJ). Il beniamino di casa ha provato ad andar via in solitaria, ma alla fine il gruppo è riuscito con il lavoro di Visma| Lease a Bike e il Team Picnic PostNL a rimontare senza patemi.

Il tutto si è andato a decidere sullo strappo finale, con il plotone compatto. Allungo fenomenale da finissuer per Jay Vine che ha staccato i rivali e si è involato in solitaria verso il traguardo. Nessuno è riuscito a reagire. Alle sue spalle Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) ed il compagno di squadra Joao Almeida. In casa Italia brilla il tricolore di Alberto Bettiol: il toscano della XDS Astana Team, a caccia della forma migliore, è quinto.

In classifica generale resta leader il francese Alex Baudin (EF Education – EasyPost), domani arrivo in salita a Thyon 2000.