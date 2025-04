F1, statistiche GP Miami. “Pole” maledetta! Chi parte per primo non ha mai vinto!

Il sesto round del Mondiale 2025 di Formula Uno si terrà nel weekend del 2-4 maggio, che ha ormai assunto il ruolo di collocazione naturale del Gran Premio di Miami, appuntamento appena nato ma già in grado di guadagnarsi una forte identità. Il carisma, d’altronde, non manca.

La mossa di proporsi come una sorta di trait d’union fra la F1 e il Superbowl era rischiosa, ma ha pagato. Il contesto fortemente legato al Football americano (si corre attorno all’Hard Rock Stadium, la “casa” della squadra NFL dei Miami Dolphins) aiuta. Inoltre il proprietario dei Dolphins, Stephen Ross, è l’uomo che più di ogni altro ha voluto portare la Formula Uno a Miami.

La cornice della città della Florida, il suo fascino e la sua “presa mediatica” hanno fatto il resto. Piaccia o non piaccia la cafoneria di cui è intriso l’appuntamento, bisogna ammettere che tale connotato ha impedito al GP di incappare nel peggiore dei mali, ovvero l’anonimato.

I NUMERI DEL GP DI MIAMI

Pilota con più vittorie: Max VERSTAPPEN (2)

L’olandese si è imposto sia nel 2022 che nel 2023. Lo scorso anno ha invece primeggiato Lando Norris.

Piloti con più pole position: Nessuno

I più rapidi in qualifica sono stati Charles Leclerc (2022), Sergio Perez (2023) e Max Verstappen (2024).

Piloti già saliti sul podio di Miami.

3 (2-1-0) – VERSTAPPEN Max

2 (0-1-1) – LECLERC Charles

1 (1-0-0) – NORRIS Lando

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos jr.

1 (0-0-1) – ALONSO Fernando

Come si può notare, Max Verstappen non è mai sceso dal podio. L’unico in grado di ripetersi, oltre al neerlandese, è stato Charles Leclerc.

Team con più vittorie: RED BULL (2)

Il Drink Team si è imposto con Max Verstappen (2022, 2023). A esso si è aggiunta la McLaren.

Team con più pole position: RED BULL (2)

Sergio Perez (2023) e Max Verstappen (2024) hanno portato le Lattine Volanti davanti a tutti dopo che Charles Leclerc aveva fatto altrettanto con la Ferrari nel 2022.

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

I più attenti avranno già notato come chi è partito dalla pole position non abbia ancora vinto! Max Verstappen si è imposto scattando dalla terza casella nel 2022 e dalla nona nel 2023, ma non nel 2024, quando ha trionfato Lando Norris (quinto in griglia).

Viceversa, i più rapidi in qualifica si sono sempre attesati alla posizione d’onore. Situazione più unica che rara, considerando come si sia reiterata costantemente in tutte e tre le edizioni!

PRECEDENTI SPRINT

Si è già corsa una Sprint nel 2024, vinta da Max Verstappen (Red Bull) davanti a Charles Leclerc (Ferrari) e Sergio Perez (Red Bull).