L’analisi di Puppo: “Non è peregrino che Sinner emuli Panatta. Musetti poco celebrato, Paolini ha esonerato Furlan”

Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) si è espresso su quanto è accaduto e accadrà negli Internazionali d’Italia di tennis a Roma, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania sul canale Youtube di OA Sport. Nelle vesti di conduttore, Puppo si è soffermato su Jannik Sinner. Il n.1 del mondo ha fatto il proprio ritorno in campo in occasione del torneo del Foro Italico, messa una pietra sopra la vicenda “Clostebol”.

Ci si chiede quale potrà essere il rendimento dell’altoatesino, costretto a stare fermo tre mesi. A questo proposito, il collega di Eurosport ha tale convinzione: “Jannik ha dichiarato di puntare al Roland Garros e io credo che anche in quest’ottica il fatto di affrontare dei terraioli nelle sue prime partite a Roma possa essergli utile proprio per trovare il giusto ritmo e il timing sulla palla“.

In più c’è anche un precedente da “vendicare”: “Vi potrebbe essere la rivincita negli ottavi di finale con Francisco Cerundolo, che lo sconfisse proprio negli ottavi a Roma nel 2023. Una cosa interessante da considerare anche nel possibile incrocio che ci potrebbe essere con l’argentino“.

Puppo ha poi aggiunto: “Ho notato un Sinner più strutturato fisicamente e questo potrebbe tornargli utile in futuro. Non penso che sarà semplice per gli avversari giocare contro di lui, visto anche il tifo. L’azzurro non perde dal settembre scorso, quando fu sconfitto a Pechino da Alcaraz in finale. Sono 21 partite di fila e queste cose non si dimenticano. È chiaro se dovesse vincere l’esordio e poi non complicarsi la vita nel terzo round, potrebbe diventare interessante il torneo. Non è un’ipotesi così pellegrina quella di eguagliare il risultato di Adriano Panatta del 1976 (vittoria Roma-Roland Garros, ndr).

Spostando l’attenzione su Lorenzo Musetti, il telecronista di Eurosport ha sottolineato: “Musetti non è stato celebrato abbastanza per la sua ascesa in top-10, ma inevitabilmente la presenza di Sinner ha monopolizzato la scena. Il fatto che lui e Jannik non siano capitati nella stessa parte di tabellone è per me positivo, in quanto così potrebbero incontrarsi solo in un’eventuale finale. Inoltre, giocheranno a giorni alterni e questo è un bene anche per il torneo“.

In chiusura, una battuta sulla separazione tra Jasmine Paolini e Renzo Furlan, con la n.5 del mondo tornata sull’argomento a Roma in conferenza stampa: “È evidente che ci fossero dei problemi con Furlan, altrimenti non ci sarebbe mai stata improvvisamente questa rottura. Lei l’ha ‘esonerato’. A mio parere perché si è toccato il tema del doppio e credo che il tecnico avesse idee diverse su questo aspetto“.