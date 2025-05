La Fiorentina si arrende ai supplementari: Betis Siviglia in finale di Conference League

La Fiorentina non è riuscita nell’impresa di qualificarsi alla finale della Conference League. Dopo la sconfitta rimediata all’andata sul campo del Betis Siviglia per 2-1, i viola sono riusciti a ribaltare quel risultato e si sono imposti per 2-1 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Franchi, trascinando la contesa ai supplementari.

Gli spagnoli sono però stati più cinici nei trenta minuti aggiuntivi e hanno segnato il gol che è valso la qualificazione all’atto conclusivo, dove incroceranno il Chelsea (1-0 contro lo Djurgarden dopo il 4-1 dell’andata). La Fiorentina non avrà così la possibilità di andare a caccia del terzo trofeo per importanza, dopo aver perso la finale nelle ultime due edizioni.

La formazione toscana esce comunque a testa alta a un passo dall’obiettivo, dimostrando di avere tutte le carte in regola per mantenere stabilmente questa dimensione continentale e proverà a qualificarsi al torneo anche per la prossima stagione. L’Italia si stringerà attorno all’Inter nella finale della Champions League, in programma il 31 maggio a Monaco contro il PSG.

LA CRONACA DI FIORENTINA-BETIS SIVIGLIA

Palladino si affida al 3-5-2 con De Gea tra i pali protetto da Pongracic, Comuzzo, Ranieri; chiavi del centrocampo affidate a Fagigoli, Adli e Mandragora, con Dodò e Gosens sugli esterni; Kean e Gudmundsson a comporre il tandem offensivo. Pellegrino ha replicato con il 4-2-3-1: Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Lo Celso; Antony, Isco, Fornals; Bakambu.

Il Betis si rende pericoloso nel primo quarto d’ora e De Gea si è dovuto prodigare in un paio di interventi, poi al 19′ sono stati Isco e Lo Celso ad avere una doppia occasione. Un paio di minuti più tardi sono stati i padroni di casa a spingere, ma il tiro a botta sicura di Comuzzo è stato respinto da Natan. Gli spagnoli passano in vantaggio al 31′ con un’impeccabile punizione trasformata da Antony, spettacolare con il suo mancino dopo il fallo commesso da Fagioli su Lo Celso ai limiti dell’area.

Un paio di minuti più tardi la Fiorentina ha pareggiato prontamente con un colpo di testa di Gosens su corner di Mandragora. Al 39′ il palo di Cardoso, poi al 43′ arriva il raddoppio della Fiorentina ancora con un colpo di testa di Gosens, questa volta su corner di Adli. La situazione è in perfetta parità all’intervallo e al ritorno in campo la Fiorentina prova a fare qualcosina in più, ma soltanto all’85mo minuto si rende davvero pericolosa su una punizione calciata da Mandragora.

Nel finale De Gea si prodiga in un paio di ottime parate su Antony ed Ezzalzouli e si va così ai supplementari. Al 97′ è il Betis Siviglia a firmare il colpo del ko: calcio lungo del portiere, Ruibal difende la palla, scarica per Antony il quale mette in mezzo per il piattone di Ezzalzolui. I viola sono frastornati, provano a reagire, entrano anche Zaniolo e Colpani per Dodo e Pongrancic ma la Fiorentina non riesce più a creare nulla e nel finale arriva anche il palo di Ezzalzouli, poi il triplice fischio che spedisce il Betis Siviglia in finale.