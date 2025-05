Inter-PSG, Finale Champions League 2025: programma, orario, tv, streaming

L’Inter affronterà il PSG nella finale della Champions League 2025: i neroazzurri hanno firmato due grandi imprese contro Bayern Monaco e Barcellona dopo essersi sbarazzati del Feyenoord, regalandosi così la possibilità di fronteggiare la compagine transalpina, reduce dai successi contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal. I Campioni d’Italia hanno tramortito i tedeschi e i catalani, grandi favoriti della vigilia, mentre i Campioni di Francia sono riusciti a fare fuori il grande calcio inglese.

L’appuntamento è per sabato 31 maggio (ore 21.00) alla Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania). L’Inter andrà a caccia della sua quarta apoteosi, a distanza di quindici anni dall’ultimo sigillo datato 2010 (la stagione del triplete). Il PSG inseguirà invece la prima affermazione della propria storia nella massima competizione europea. I ragazzi di Simone Inzaghi giocheranno la settima finale della storia del club meneghino (vinte nel 1964, 1965, 2008; perse nel 1967, 1972, 2023), mentre i transalpini hanno mancato l’unica chance avuta a disposizione nel 2020.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Inter-PSG, finale della Champions League 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky per gli abbonati e su TV8 gratis in chiaro; in diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO INTER-PSG, FINALE CHAMPIONS LEAGUE

Sabato 31 maggio

Ore 21.00 Finale Champions League 2025: Inter vs PSG

PROGRAMMA INTER-PSG: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati; TV8, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati; tv8.it, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.