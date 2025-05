Derby inglese nella finale di Europa League: Manchester United e Tottenham chiudono i conti

La finale dell’Europa League 2025 sarà un derby inglese: Tottenham e Manchester United si affronteranno nell’atto conclusivo che andrà in scena il prossimo 21 maggio allo Stadio San Mamés di Bilbao (Spagna). Tra un paio di settimane conosceremo chi succederà all’Atalanta nell’albo d’oro della seconda competizione continentale per importanza. Il trofeo tornerà in Inghilterra dopo sei anni, nel 2019 fu il Chelsea a fare festa battendo l’Arsenal in un altro derby d’oltre Manica.

Il Manchester United proverà a conquistare la Coppa per la seconda volta nella propria storia dopo il trionfo del 2017 e la finale persa nel 2021 contro il Villareal. Il Tottenham inseguirà la terza gioia dopo quelle del 1972 e del 1984, nel mezzo l’atto conclusivo perso nel 1974. Si preannuncia un confronto particolarmente appassionante e avvincente, il cui risultato è molto difficile da pronosticare alla vigilia del confronto.

I Red Devils hanno sconfitto l’Athletic Bilbao per 4-1 di fronte al proprio pubblico, dopo il successo per 3-0 maturato nel confronto d’andata contro la formazione spagnola. Gli ospiti hanno cercato di riaprire il discorso qualificazione con il gol di Jauregizar al 31′, ma poi gli inglesi si sono scatenati negli ultimi venti minuti con le reti di Mount al 72′, Casemiro all’80mo minuto, Hojlund all’85mo minuto e Mount nel recupero.

Il Tottenham si è imposto per 2-0 sul campo del Bodo/Glimt, la formazione norvegese che aveva eliminato la Lazio ai rigori nei quarti di finale. Gli inglesi hanno chiuso la pratica dopo il successo casalingo di settimana scorsa (3-1), decisive le marcature di Solanke al 63′ e Porro al 69′.